Ostrock zum Oktoberfest Petra Zieger und Karussell haben am Sonnabend gespielt, bevor einen Tag später noch Roland Kaiser auftrat – vor ausverkauftem Publikum.

Petra Zieger bei ihrem Auftritt in Kemnitz. © Rafael Sampedro

Das Oberlausitzer Oktoberfest hat am dritten und letzten Wochenende mit Live-Musik noch mal Tausende Besucher nach Kemnitz gelockt. So konnten sie am Sonnabend mit der Petra Zieger Band und Karussell die erste Ostrocknacht erleben. „Wir glauben, eine gute Mischung gefunden zu haben“, sagte Mitorganisator Thomas Kneschke bereits im Vorfeld.

Noch gefragter war der Auftritt von Roland Kaiser am Sonntag. Er sprang nicht nur im Vorjahr für Matthias Reim - der dieses Jahr das Kemnitzer Oktoberfest wieder musikalisch startete - in die Bresche und gab ein Zusatzkonzert, er trat sogar erneut auf und spielte vor ausverkauftem Publikum. Rund 4000 Menschen fasst das beheizte Festzelt immerhin.

Am Montag ist dort noch der Oberlausitzer Bauernmarkt zu erleben. Und vom 7. bis 9. Oktober der große Zelttrödelmarkt, jeweils ab 10 Uhr. (SZ)

zur Startseite