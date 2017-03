Ostritzer Stadträte fordern Erhalt des Nachtzugs Die letzte Bahn von Zittau nach Görlitz fährt kurz nach 22 Uhr. Sie soll nun gestrichen werden. Das sorgt für Kritik.

Die beabsichtigte Neufassung des Nahverkehrsplanes für die Oberlausitz betrifft auch Ostritz. Der Spätzug in Richtung Neißestadt, der kurz nach 22 Uhr am Zittauer Bahnhof startet, soll nach den derzeitigen Plänen gestrichen werden. Künftig soll die letzte Zugfahrt ab Zittau nur noch um 21.04 Uhr möglich sein. Darauf hat der Ostritzer Stadtrat Thomas Göttsberger (Wählervereinigung Siedlung) hingewiesen. Er kritisiert die geplante Streichung des Nachtzuges. „Zur Aufrechterhaltung der ländlichen Lebensqualität und zur Eindämmung der Verödung ländlicher Landstriche ist das Vorhalten eines optimalen Nahverkehrsangebotes vonnöten“, meint Göttsberger.

Zu einer guten Lebensqualität gehöre seiner Meinung nach auch die Möglichkeit, nach Abendveranstaltungen in Zittau wieder nach Ostritz zurückkehren zu können, so Thomas Göttsberger. Er fordert deshalb, das Bahnangebot in der bisherigen Form aufrechtzuerhalten.

Der neue Verkehrsvertrag mit der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg), enthält zwischen Zittau und Görlitz das in etwa gleiche Zugvolumen wie bisher, teilt Sandra Trebesius, Pressesprecherin des Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon), mit. Aus Nachfragegründen und aus Gründen des wirtschaftlicheren Einsatzes von Fahrzeugen gab es geringfügige Änderungen. Eine diese Änderungen ist laut Sandra Trebesius die Schließung der abendlichen Taktlücke. Statt des bisherigen Zugs 22.04 Uhr ab Zittau gebe es dann eine neue Verbindung 20.04 Uhr ab Zittau. Dieser neue Zug wird täglich fahren. Der heutige 22.04 Uhr-Zug fährt dagegen nicht am Wochenende und nur bis Weißwasser, weist Trebesius hin. Die Nachfrage des derzeitigen späten Zuges liegt zwischen drei und vier Fahrgästen zwischen Zittau und Weißwasser.

Der Vertrag mit der Odeg tritt ab Dezember 2018 in Kraft. (SZ/jl)

