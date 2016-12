Ostritzer Ampel wird abgeschaltet

Ostritz. Die Ampelanlage an der Tempo-30-Zone in Ostritz wird zwischen Weihnachten und Silvester außer Betrieb sein. Diese Information des Landratsamtes gab Bürgermeisterin Marion Prange (parteilos) in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt. Die Anlage soll am 23. Dezember abgeschaltet und erst am 2. Januar wieder in Betrieb genommen werden. Die Stadtverwaltung habe die Landkreisverwaltung darauf hingewiesen, dass bei möglichem Schneefall umgehend reagiert und die Ampel kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden müsse. „Da muss eine spontane Lösung möglich sein“, findet die Ostritzer Rathauschefin. Im vergangenen Winter waren die Schwerlaster im zweiseitigen Verkehr nur ganz knapp an den Wohnhäusern vorbeigekommen. Erst im Februar dieses Jahres war die Ampelanlage auf beiden Seiten der Tempo-30-Zone aufgestellt worden. Seitdem konnte der Verkehr tagsüber abwechselnd nur je eine Fahrtrichtung an der Engstelle auf der Bundesstraße 99 in Ostritz nutzen. Die Zahl der Brummis ist seit Mai wieder zurückgegangen. (jl)

