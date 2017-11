Ostritzer Ampel bleibt weiter aus Bis Ende des Jahres soll die Lichtsignalanlage an der B 99 außer Betrieb bleiben. Dann wird neu entschieden.

Hier ist die Ampel noch in Betrieb. © thomas eichler

Die Ampel an der Bundesstraße 99 in Ostritz bleibt bis zum Jahresende abgeschalten. Das hat der Landkreis mit der Stadt Ostritz vereinbart, wie Julia Bjar, Büroleiterin des Landrats, mitteilt. Bis Ende des Jahres soll geklärt werden, ob sich die Straßensituation auf polnischer Seite zeitnah ändert, was Auswirkungen auf die B 99 haben könnte. Zudem werden weitere Verkehrszählungen durch den Landkreis Görlitz durchgeführt, wie Bjar ankündigt. Alle dabei gewonnenen Daten werden im Dezember 2017 bewertet, damit eine endgültige Entscheidung zur künftigen Verkehrsregelung an der Engstelle der B 99 in Ostritz getroffen werden kann, teilt die Büroleiterin des Landrats weiter mit.

Vom 17. bis 23. Oktober gab es eine Verkehrszählung an der B 99, bei der die gefahrenen Geschwindigkeiten der Fahrzeuge gemessen wurde. Die Zählung erfolgte demnach täglich 24 Stunden mittels eines Seitenradars. Während dieses Zeitraumes durchliefen 35 602 Fahrzeuge die Messstelle.

Trotz der abgeschalteten Ampel kann es in knapp drei Wochen wieder zu Wartezeiten für Kraftfahrer kommen: Aufgrund einer Baumaßnahme der Stadt Ostritz bezüglich der Straßenbeleuchtung wird voraussichtlich im Zeitraum vom 20. bis 24. November eine Ampelregelung notwendig sein, kündigt Julia Bjar a

