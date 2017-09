Ostritzer Ampel bald außer Betrieb Die Lichtsignalanlage wird testweise ausgeschaltet. Danach soll entschieden werden, ob sie noch gebraucht wird.

Noch ist die Ampel an der B 99 in Ostritz in Betrieb. Bald soll sie probeweise abgeschaltet werden. © thomas eichler

Noch müssen Autos und Laster an der Ampel in Ostritz warten. Durch die Engstelle der Bundesstraße 99 geht es immer nur in einer Richtung. Das soll sich bald ändern. Die Ampelanlage soll in diesem Monat für etwa vier Wochen ausgeschaltet werden. Das kündigt Gerlind Walter, Pressesprecherin des Landkreises, auf SZ-Nachfrage an. Das sei ein Versuch, ob sich die Verkehrssituation ändert, wenn die Ampel einige Wochen nicht in Betrieb ist, heißt es aus dem Straßenverkehrsamt des Landkreises. Falls notwendig, werde die Lichtsignalanlage wieder in Betrieb genommen. Den genauen Termin der Ampel-Abschaltung läßt die Kreisverwaltung aber offen.

Der Grund ist dagegen klar: Es sind deutlich weniger Schwerlaster auf der Bundesstraße 99 zwischen Zittau und Hagenwerder unterwegs. Das haben Verkehrszählungen des Straßenverkehrsamtes ergeben. Demnach liege der Anteil der Brummis nur noch bei rund zwei Prozent. Auch von Ostritzer Anwohnern der Bundesstraße wird der Rückgang des Schwerlastverkehrs bestätigt. Sie hatten vor gut eineinhalb Jahren gleich zweimal gegen den damals stark zugenommen Lkw-Verkehr demonstriert und auch Petitionen an den sächsischen Landtag geschickt.

Als Reaktion ist unter anderem im Mai 2016 die Brücke über den Steinbach zwischen Ostritz und Leuba für Laster über 20 Tonnen gesperrt worden. Bereits im Februar vergangenen Jahres ließ die Verkehrsbehörde die Ampelanlage aufstellen. Die ist zwischenzeitlich noch einmal versetzt worden, nachdem sich Ostritzer beschwert hatten, dass sich die wartenden Fahrzeuge mit laufenden Motoren direkt vor den Wohnhäusern stauen und für eine zusätzliche Lärm- und Schmutzbelastung sorgen.

Die Anwohner sind grundsätzlich nicht gegen die geplante Abschaltung der Ampel. Die aktuelle Situation in Polen und Tschechien müsse allerdings immer beachtet werden, findet Peter Engler, einer der B 99-Anwohner. „Momentan ist auf polnischer Seite bereits wieder der Grenzübergang in Zawidov auf zwölf Tonnen begrenzt“, berichtet Engler. Sollte es zu unvorhersehbaren Problemen auf dem Abschnitt von Turow nach Sieniawka kommen – wovon Engler nach eigenen Worten ausgeht – müsse die Ampelanlage wieder sofort in Betrieb genommen werden, fordert der Ostritzer. Kreis-Bauamtsleiter Dieter Peschel sei von ihm über diese Sachlage auch mit Bildmaterial informiert worden.

zur Startseite