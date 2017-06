Ostritz investiert ins Breitbandnetz Der Stadtrat hat den Haushalt beschlossen. Die erste Ausgabe musste gleich wieder gestoppt werden.

Ostritz soll in allen Ecken schnelles Internet bekommen. Während im Stadtkern ein privates Unternehmen den Ausbau übernimmt, sorgt die Stadt in entlegenen Wohngebieten wie dem Bergfrieden oder Feldleuba für ein besseres Breitbandnetz. Das freut auch Christian Langer (Foto), der auf dem Bergfrieden zu Hause ist und sich über die Internetprobleme seit Jahren ärgert. © sz thomas eichler

Christian Langer kann bald schneller im Internet surfen. Der Stadtrat von Ostritz hat jetzt den Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018 beschlossen und damit auch den Weg für den Ausbau des Breitbandnetzes frei gemacht. Dass ins schnelle Internet investiert werden soll, hatten die Räte bereits in einer früheren Sitzung beschlossen. Nun ist das Vorhaben auch finanziell untersetzt und es ist klar, wann welche Abschnitte gebaut werden. In diesem Jahr werden demnach die Planungen erfolgen, ab 2018 soll der Breitbandausbau innerhalb von vier Jahren schrittweise umgesetzt werden.

Schon jetzt wird in Ostritz für das schnelle Internet gebaut. Allerdings ist dafür nicht die Stadt zuständig, den Ausbau übernimmt in diesem Fall ein privates Telekommunikationsunternehmen. Der Anbieter investiert jedoch nicht flächendeckend in der gesamten Stadt, Ortslagen mit wenigen Einwohnern wie Bergfrieden oder Feldleuba sind ausgenommen. Um aber auch dort schnelles Internet anzubieten, springt die Stadt ein und baut das Breitbandnetz aus.

Geld fließt auch in Trauerfeierhalle und Feuerwehr

Neben dem Ausbau des Breitbandnetzes investiert die Stadt Ostritz in diesem Jahr auch in die Trauerfeierhalle und die Feuerwehr. Die Arbeiten an der Trauerfeierhalle haben bereits begonnen. Der Anbau sei abgebrochen, informiert Bauamtsmitarbeiterin Gundel Mitter die Stadträte. Am Montag sollen die Dacharbeiten beginnen – mit einigen Tagen Verspätung. Bisher sei der Bauablauf ordentlich, sagt Frau Mitter.

Dass alles reibungslos verläuft, kann man bei der Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehr Ostritz nicht behaupten. Rund 40 000 Euro sind für das Fahrzeug eingeplant, davon muss die Stadt Ostritz etwa 17 000 Euro Eigenmittel beisteuern. Das Fahrzeug ist bereits ausgeschrieben worden. Der Stadtrat musste aber am Donnerstag die Ausschreibung aus wirtschaftlichen Gründen wieder aufheben. Es hatte nur zwei Angebote gegeben, die mit 131 beziehungsweise 135 Prozent deutlich über der Kostenschätzung lagen, begründet Frau Mitter den Beschluss. Nun soll es eine beschränkte Ausschreibung geben, kündigt die Ostritzer Bürgermeisterin Marion Prange (parteilos) an. Das heißt, die Verwaltung wird gezielt Unternehmen ansprechen und um ein Kostenangebot bitten. Aus dem Stadtrat wurde angeregt, zu prüfen, ob auch Firmen in Tschechien angefragt werden können. Auch die Gemeinde Großschönau hatte sich jüngst für ihre Feuerwehr ein Löschfahrzeug in Tschechien bestellt und dabei einiges gespart.

Die Feuerwehr Ostritz bekommt darüber hinaus noch neue Atemschutztechnik. Hier liegen die Kosten bei 36 000 Euro, der Eigenanteil der Stadt beläuft sich auf rund 20 000 Euro. Im kommenden Jahr sollen dann auch die Kameraden in Leuba einen neuen MTW erhalten. Von den Gesamtkosten in Höhe von 40 000 Euro muss die Stadt Ostritz 10 000 Euro dazugeben.

Keine Steuererhöhungen geplant

Um die Ausgaben zu finanzieren, sind keine Steuererhöhungen vorgesehen. Die Grundsteuer B bleibt bei einem Hebesatz von 450 von Hundert, die Gewerbesteuer ebenso bei 450 von Hundert Gebühren und Beiträge wie beispielsweise für die Kindertagesstätten werden ebenfalls nicht angehoben. Verwaltung und Stadträte waren sich darin einig, dass in den vergangenen Jahren bereits genug an der Steuer- und Gebührenschraube gedreht wurde. Die Elternbeiträge in der Kita sowie die Grund- und Gewerbesteuern sind erst im vorigen Jahr erhöht worden.

Aufstellung des Haushaltes dauerte länger als gedacht

Die Stadt Ostritz gehört zu den letzten Kommunen im Süden des Landkreises, die den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet haben. Eigentlich sollte der Beschluss auch schon früher gefasst werden. Da der Entwurf aber aus Sicht der Verwaltung nicht genehmigungsfähig war, musste er immer wieder überarbeitet und der Haushaltsbeschluss verschoben werden.

Es sei viel Arbeit für die Verwaltung wie die Stadträte gewesen, sagt Kämmerin Karin Gäbler. Jede Position im Haushalt ist nach möglichen Einsparungen überprüft worden – vom Büromaterial über Weiterbildungen der Rathausmitarbeiter bis hin zur Müllentsorgung. Die Einschnitte seien teilweise schmerzlich gewesen, findet die Kämmerin. Sie versprach den Stadträten, wenn der Haushalt genehmigt werde, spendiere sie jedem ein Glas Sekt. Der erste Schritt ist getan: Die Stadträte haben einstimmig den Haushalt abgesegnet. Nun muss auch noch die Kommunalaufsicht des Landkreises ihr Okay geben.

