Fußball – Testspiel Ostrauer testen unentschieden Gegen Meißner Kreisoberligisten standen die Abwehrketten, vorn aber fehlte die Konsequenz.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

In einem weiteren Testspiel ist der Muldental/Leipziger Land-Kreisoberligist SV Ostrau 90 am Freitag auf den Meißner Ligakontrahenten FV Großenhain II getroffen. Beide Kontrahenten trennten sich mit einem Unentschieden.

Zunächst fanden die Jahnataler, bei denen einige lange verletzte Spieler und Anschlusskader Einsatzzeiten erhielten, besser ins Spiel und gingen in der zehnten Minute nicht unverdient durch Michael Fromme in Führung. Im weiteren Verlauf des Testspiels kamen die Großenhainer dann besser zurecht und glichen nach einer halben Stunde nicht unverdient aus. Beiden Mannschaften boten sich dann Möglichkeiten, die jedoch ausgelassen wurden. Dieses Geschehen setzte sich auch im zweiten Durchgang fort, sodass es zwischen den beiden Kontrahenten am Ende beim gerechten Remis blieb. „In der Sommerpause musst du damit leben, dass nicht das Personal da ist, was man sich vorstellt. Aber die, die gespielt haben, haben ihre Sache ordentlich gemacht, wobei wir in der ersten Halbzeit mal die Dreierkette ausprobiert und nach der Pause auf Viererkette umgestellt haben“, sagte der Verantwortliche, Tilo Ipach, der lediglich die schlechte Chancenverwertung kritisierte. „Ansonsten war aber alles gut, es war insgesamt ein ordentlicher Test. (DA/dwe).

