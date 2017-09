Judo Ostrauer Judoka feiern Geburtstag Bei Jubiläumsturnier zeigten die jüngsten Kämpfer des Jahnatals ihr sportliches Können.

Nach wie vor ist die Begeisterung für den Judosport in Ostrau und Umgebung groß, was 61 Starter beim Jubiläumsturnier widerspiegeln. © privat

Sein 35-jähriges Bestehen feierte kürzlich der Judostützpunkt Ostrau des Döbelner SC. Henry Ney, der Mann der ersten Stunde, erinnert sich, wie alles begann.

„Mit dem neuen Schuljahr begann ich im September 1982 die erste Judogruppe mit zehn Kindern aufzubauen und zu trainieren“, erinnert sich der Trainer und fügt an: „Ein Grund war damals, den Kindern aus den umliegenden Dörfern den langen Weg in die Stadt zu ersparen.“ Die Kinder aus Zschochau wären zum Beispiel damals mit dem Fahrrad zum Training gekommen. „Heute fast nicht mehr vorstellbar“, so Ney. Die erste Judomatte war zusammengesetzt aus Filz-Stroh-Matten. Ein Mattenteil hatte die Größe von 2x2 Metern. Ney: „Hundeschwer. Diese bekamen wir von der SG Dynamo Döbeln, bei der ich mit dem Judotraining angefangen habe.“

Es machte allen viel Spaß, sprach sich schnell herum und so wurde aus der anfänglich einen Trainingsgruppe eine zweite. Wer Judo betreiben wollte, der musste sein Halbjahreszeugnis vorlegen. Denn nur wer gute Noten hatte, durfte mitmachen. Für viele sei das auch Ansporn gewesen.

Damals zu den Anfängen trainierten nur Jungen. Freunde von Katja Teuchert brachten sie dann einfach zum Training mit und so war das Eis gebrochen. Heute trainieren etwa zur Hälfte Mädchen und Jungen in Ostrau. Über 80 Judoka in fünf Übungsgruppen. Katja Teuchert, Trägerin des 2. Dan und heute Trainerin der Krümel-, Kinder- und Breitensportgruppe, denkt gern an diese Zeit zurück.

Heute freut sie sich mit ihren Trainerkollegen Mathias Conrad und Marcel Ney über zahlreiche Erfolge. Viele gute Platzierungen bei Landes- und Mitteldeutschen Meisterschaften sowie Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften sprechen für die gute Arbeit der Trainer.

Die Brüder Robert und Hannes Conrad wechselten sogar zur Sportschule nach Leipzig. Hannes Conrad krönte seine bisherige sportliche Leistung mit dem Vizeweltmeistertitel der Junioren U21.

„Aber es soll auch nicht vergessen werden, all denen zu danken, die uns bei dieser Arbeit hier in Ostrau ihre Unterstützung, egal in welcher Form auch immer, zukommen lassen“, sagt Ney und fügt an: „Mit der Ausbildung von vier Kampfrichtern im vergangenen Jahr und der Neuausbildung von Franz Enge, Felix Bahrmann und Tobias Sieber zum Trainer C bauen wir auf die Jugend, um das Erreichte weiter fortführen zu können.“

Mit dem Traditionsturnier, das im Jahre 1988 zum ersten Mal auf dem Saal der Gaststätte „Wilder Mann“ ausgetragen wurde, trafen sich 61 Judokinder, um den Jahrestag zu feiern. Mit fünf Jahren kamen die Jüngsten selbstbewusst auf die Tatami, um das im Training erlernte anzuwenden. Die Sporthalle platzte wie immer aus allen Nähten, die Eltern der Kinder, aber auch Oma und Opa nahmen sich Zeit, ihren Sprösslingen zuzuschauen.

Die Besonderheit bei diesem Turnier war, dass die Jüngsten nur am Boden kämpfen, die Größeren im Standkampf jeweils nach einem speziellen Punktesystem. Nach zwei Stunden standen die Sieger fest und konnten ihre Medaillen und Urkunden in Empfang nehmen, begleitet von heftigem Beifall aller Zuschauer.

Am Nachmittag trafen sich dann alle Judofreunde zum Grillabend und gemütlichen Beisammensein. (DA/dsc)

zur Startseite