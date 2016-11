Ostrauer haben eine lange Leitung Die Stadtwerke schließen das Gewerbegebiet ans Gasnetz an. Aber einige Anlieger ziehen einen anderen Heizstoff vor.

Im Gewerbegebiet Ostrau wurde die neue Gasleitung überwiegend im Fußweg verlegt. Der wird nun an der Ringstraße von Toni Axt und Philipp Scheuner von der Firma HTB Schmidtgen neu gepflastert. © Dietmar Thomas

Das Großprojekt ist fast geschafft. „Wir müssen noch fünf Hausanschlüsse bauen, dann sind wir fertig“, sagt Andreas Richter, Fachabteilungsleiter Netz bei den Döbelner Stadtwerken. Die haben das Gewerbegebiet Ostrau und einen Teil der angrenzenden Eigenheimsiedlung am Eichen- und Fasanenweg an das öffentliche Erdgasnetz angeschlossen. „Erdgas ist günstiger und umweltfreundlicher als Heizöl“, so Geschäftsführer Gunnar Fehnle. Schließlich liegt der Bereich, der jetzt erschlossen wurde, in einem Trinkwasserschutzgebiet. Deshalb hatte die Untere Umweltbehörde des Landratsamtes entsprechend der Trinkwasserschutzverordnung eine Umstellung der Heizstoffe von Öl auf Gas gefordert.

Etwa 95 Prozent der Firmen und die Hälfte der Eigenheimbesitzer haben sich für die Versorgung mit Erdgas entschieden. Beim Anschluss sind die Stadtwerke flexibel. Die Firma Pietsch Haustechnik gehörte zu den Ersten. Ein anderer Abnehmer wurde ungeplant dazwischen geschoben, weil dessen Heizung defekt war. „Einige größere Firmen werden in diesem Jahr noch ans Netz gehen“, so Richter. Mancher Eigenheimbesitzer verschiebt die Anbindung aber auf das kommende Frühjahr. „Sie haben noch Öl in den Tanks, das sie erst verbrauchen wollen“, erklären die Männer von den Stadtwerken, die dafür Verständnis haben.

In den vergangenen Monaten wurden im Gewerbegebiet und der Eigenheimsiedlung rund 490 Meter Hochdruck- und reichlich 5 800 Meter Mitteldruckleitungen verlegt. Bis auf die Straßenquerungen sei das überwiegend in den Fußwegen erfolgt. Die werden anschließend neu gepflastert. Rund 1,1 Millionen Euro geben die Stadtwerke für das Projekt aus. Mit der Gemeinde Ostrau hat das Unternehmen einen Konzessionsvertrag über 20 Jahre abgeschlossen. Das sei im Durchschnitt auch die Nutzungsdauer eines Heizkessels.

Wer sich bis jetzt noch nicht für einen Anschluss entschieden hat, hat dazu noch bis Ende kommenden Jahres die Möglichkeit. Solange halten die Stadtwerke den Preis von 799 Euro als einmalige Anschlussgebühr aufrecht. Interessierte erhalten dazu auch direkt in Ostrau im Servicebüro der Stadtwerke an der Molkereistraße Auskunft. Das hat dienstags und donnerstags jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet und wird von den Kunden gut angenommen. „So haben sie kurze Wege, deshalb wollen wir das Angebot auch aufrechterhalten“, sagt der Geschäftsführer.

