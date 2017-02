Ostrau will mehr Wohnraum schaffen Immer wieder gibt es neue Fördermöglichkeiten. Dafür sorgt die Gemeinde vor. Denn die vorhergesagte Landflucht kehrt sich gerade um.

Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling. © DA-Archiv/D. Thomas

Den Wohnungsrückbau habe die Gemeinde anfangs wohl etwas zu aggressiv gesehen, meint Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Die Pläne, die die Gemeinde vor acht Jahren hatte, zielten auf die demografische Entwicklung ab. „Angelehnt an die Vorhersagen für Sachsen haben wir mit einer gewissen Landflucht gerechnet“, so Schilling. Die sei auch eingetreten, allerdings nicht in dem großen Maß, wie befürchtet. Im vergangenen Jahr gab es sogar erstmals wieder eine leichte Steigerung der Einwohnerzahl von 3 586 auf 3 609. „Zuvor hatten wir im Durchschnitt einen Verlust von hundert Einwohnern pro Jahr“, erklärt der Bürgermeister.

Das Wachstum der Bevölkerung hänge nicht nur mit der Aufnahme von Flüchtlingen zusammen. Es ließen sich wieder mehr Familien in der Region Ostrau nieder – auch weil es eine gute Anbindung an Leipzig und Dresden gibt. Aber die jungen Leute wollen nicht in einem Plattenbau leben, sondern bevorzugen das individuelle Wohnen. Deshalb werde Ostrau im Entwicklungskonzept für die Gemeinde auch geeignete Bauplätze ausweisen.

Seit dem Jahr 2009 handelt die Gemeinde nach einem Integrierten Städtischen Entwicklungskonzept (Insek) für den ländlichen Raum. Das soll jetzt fortgeschrieben werden. Die Kosten für die Planungen einzelner Projekte belaufen sich voraussichtlich auf 12 500 Euro. Ostrau hofft auf eine Förderung in Höhe von 10 000 Euro. „Den entsprechenden Antrag haben wir fristgerecht gestellt“, erklärt Dirk Schilling. Eine Bewilligung steht noch aus. Der Bürgermeister hofft, dass sie in der ersten Jahreshälfte eintrifft. Dann werde sich eine Arbeitsgruppe aus Verwaltungsmitarbeitern und Gemeinderäten mit einem Planer zusammensetzen, um Details zu besprechen. Das Konzept soll möglichst bis zum Jahresende stehen. Ziel ist es, verschiedene Projekte in der sprichwörtlichen Schublade zu haben, sobald sich neue Fördermöglichkeiten ergeben.

Bewährt hat sich dieses Vorgehen zum Beispiel beim alten Ostrauer Jugendclub. Der wird derzeit abgerissen, um auf dem Areal einen Verkehrsgarten zu errichten. Möglich ist das über das im vergangenen Jahr sehr kurzfristig aufgelegte Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“.

Das Wohnen in Ostrau und den Ortsteilen wird nun ein Thema des weiterführenden Entwicklungskonzepts sein. Allerdings ist von Rückbau keine Rede mehr, eher von einer Sanierung der Altneubauten in Richtung altersgerechtes oder betreutes Wohnen. „Es ist wichtig, dass die Menschen auch ihren Lebensabend in dem Ort verbringen können, in dem sie bisher Zuhause sind und alle Kontakte haben“, meint Schilling.

Außerdem werde sich die Arbeitsgruppe mit maroden Gebäuden beschäftigen, die als Schandflecke beseitigt werden könnten. Alte Gasthöfe und verfallene Stallanlagen nennt der Bürgermeister als Beispiele. Für Straßen, Geh- und Radwege soll eine Prioritätenliste aufgestellt werden. Dabei werde gleichzeitig geklärt, welche erhaltenswert oder ausbauwürdig sind oder sogar ganz neu angelegt werden könnten. Schilling denkt zum Beispiel an einen ortsverbindenden Radweg von Ostrau über Wutzschwitz bis nach Lützschera.

Voraussichtlich werde auch die energetische Sanierung der Straßenlaternen durch die Umrüstung auf LED eine Rolle spielen und welche Kulturdenkmale unbedingt erhalten werden sollten. Die Kalköfen in Münchhof stehen dabei an einer der oberen Stellen auf der Liste.

