Ostrau will Deutschkurs anschieben

Sieben der elf angemieteten Wohnungen sind belegt, informierte Bürgermeister Dirk Schilling. © DA-Archiv/D. Thomas

Mehr Kinderstimmen als in den letzten Jahren sind jetzt im sogenannten U in Ostrau zu hören. In den Wohnblöcken an der Ernst-Thälmann-Straße hat die Gesellschaft für Strukturentwicklung und Qualifizierung Freiberg mbH (GSQ) elf Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern angemietet. Sieben sind jetzt belegt. Das teilte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) zur Ratssitzung mit. Dabei handle es sich um Familien, so wie es die Gemeinde gehofft habe. Unter den 38 Asylbewerbern sind 21 schulpflichtige und jüngere Kinder. Fünf Kinder wurden in die beiden ersten Klassen der Grundschule eingeschult. Sie hatten einen Klassenteiler von 15 und 16 Schülern und somit Kapazität, die Kinder aufzunehmen. Der Drittklässler besuche eine DaZ-Klasse in Döbeln, in der Deutsch als Zweitsprache unterrichtet wird. Zwei Kinder besuchen bereits die Kindereinrichtung in Ostrau, vier sollen noch angemeldet werden.

Von den sieben Familien kommen vier aus der Russischen Förderation, zwei aus Afghanistan und eine aus dem Kosovo. Während die Asylsuchenden aus der Russischen Förderation kein Wort Deutsch können, ist eine Verständigung mit den anderen Familien auf Englisch und Deutsch teilweise möglich. Das soll sich ändern. Die Gemeinde will selbst einen Deutsch-Kurs organisieren. Zwei Lehrer haben sich dafür schon bereiterklärt. Die Gemeinde hat einen entsprechenden Antrag beim Landratsamt gestellt. Schließlich wird Material benötigt und es könne auch nicht alles nur ehrenamtlich passieren, so Dirk Schilling.

Er hat auch schon gebrauchte Möbel für die Familien organisiert, sodass sie jetzt eine Küche und Polstermöbel haben. Die Wohnungen werden von der GSQ nur mit dem Notwendigsten eingerichtet.

„Die Mitarbeiter der Verwaltung haben bisher nur positive Erfahrungen mit den Asylsuchenden gemacht. Sie sind höfliche und bescheidene Leute“, sagte der Bürgermeister. Er sei froh, dass alles so ruhig angelaufen sei. Regelmäßig kontrolliere die Polizei und der Bürgerpolizist sei auch häufig vor Ort, um Präsenz zu zeigen.

Ein großes Problem sei aber die Mülltrennung. Das kennen die Leute nicht und es sei schwierig, ihnen die Regeln beizubringen.

Grundsätzlich gehe es darum, dass die Asylsuchenden so schnell wie möglich selbstständig werden, so Dirk Schilling. Auch wenn manche Leute denken, dass die Asylsuchenden bevorzugt behandelt werden, sei dem nicht so. So ist zum Beispiel in Absprache mit dem Hauseigentümer des U ein Sandkasten wieder in Schuss gebracht worden. „Bei so vielen Kindern lohnt sich das. Und der Sandkasten kann von jedem genutzt werden“, sagte Dirk Schilling. Damit er den Kindern schnell zur Verfügung stand, hatte er sich mit dem Hauseigentümer geeinigt, dass dieser die Kosten für die Maschinen und das Material übernimmt und der Bauhof die Leute stellt. Die männlichen Asylbewerber hätten beim Aufladen des alten Materials geholfen. „Eigentlich ist das rundum eine gute Sache. Schade, dass sie von einigen Leuten schon wieder zerredet wird“, sagte der Bürgermeister. Der Fußball- und der Karateverein sind bereit, für die Kinder einen Schnupperkurs zu geben. Anschließend kann ein Antrag auf Vereinsmitgliedschaft gestellt werden.

