Ostrau braucht mehr Kita-Plätze Im „Haus der Sonnenkinder“ in Kiebitz sollen 25 neue Plätze geschaffen werden. Die Gemeinde hofft auf Fördergeld.

Einen Spielplatz hat das „Haus der Sonnenkinder“ bereits. Jetzt ist die Erweiterung der Kiebitzer Einrichtung geplant. © Archiv/Dietmar Thomas

Damit hatte die Gemeinde nicht gerechnet. Ab nächstem Jahr fehlen Kindergarten- und Krippenplätze. Die Lösung für dieses Problem gibt es schon. Doch war die Erweiterung der Kiebitzer Einrichtung „Haus der Sonnenkinder“ erst für das Jahr 2019 geplant. „Im Sommer haben wir festgestellt, dass wir bis dahin die Plätze schon benötigen“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

Das sei nicht planbar gewesen. Die Zahl der Kinder steige rasant. Allein in den letzten Monaten seien vier Familien mit jeweils zwei jüngeren Kindern in die Gemeinde gezogen. „Darüber freuen wir uns natürlich. Und deshalb wollen wir auch die Bedingungen dafür schaffen, dass sich die Leute bei uns wohl fühlen und wir den gesetzlichen Anspruch auf einen Krippen- oder Kindergartenplatz erfüllen können“, so Schilling. Hinzu komme, dass sich mehr Familien für Nachwuchs entscheiden. Damit ist auch künftig zu rechnen; so der Bürgermeister.

Zurzeit werden die Planung und der Antrag auf Fördergeld vorbereitet. Eine finanzielle Unterstützung erhofft sich die Gemeinde vom Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ der Leader-Förderung der Lommatzscher Pflege. Über dieses wird zurzeit die alte Schule abgerissen. Auf dem Areal soll ein Verkehrsplatz entstehen.

„In Kiebitz haben wir eine relativ einfache Möglichkeit, um die Einrichtung zu erweitern“, so Schilling. Die bisherige Wohnung über der Einrichtung ist frei. Außerdem gibt es noch zusätzliche Räume. Die können umgenutzt werden. Entstehen sollen zu den bisher 30 Kindergarten- und Krippenplätzen zusätzlich 25 Plätze. „Um das Vorhaben umzusetzen, müssen wir Gas geben“, sagte Dirk Schilling. Die Ostrauer Kita „Jahnataler Wiesenstrolche“ hat 145 Krippen- und Kindergartenplätze und ist ebenfalls voll ausgelastet.

Wenn er zurückblickt, scheint es ihm fast unmöglich, dass noch bis vor zwei Jahren die Kiebitzer Einrichtung mit 13 Kindern nicht ausgelastet war, sie manchmal sogar auf der Kippe stand. Vor einigen Jahren mussten sich die Gemeinderäte sogar entscheiden, ob die Kiebitzer oder die Schrebitzer Einrichtung schließt. Die Entscheidung fiel damals für Kiebitz.

Nicht nur in der Gemeinde Ostrau werden die Kita-Plätze knapp, auch in anderen Gemeinden. So plant Zschaitz-Ottewig die Erweiterung der Kita „Waldspatzen“ im nächsten Jahr um zwölf Plätze.

„Früher gab es keine Probleme, wenn Eltern ihre Kinder aus verschiedenen Gründen in anderen Gemeinden betreuen ließen. Jetzt geht das häufig nur in Ausnahmefällen“, so Schilling. Auch das ist eine Ursache, warum in der Gemeinde mehr Plätze gebraucht werden.

