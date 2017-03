Ostrau braucht mehr Geld für Straßenreparatur Die Winterschäden sind schlimmer als vermutet. Neben der Sanierung wird auch der Ausbau von Straßen vorbereitet.

Wie an der Kreuzung Zur Linde/Sachsenstraße im Ostrauer Gewerbegebiet gibt es in allen Ortsteilen der Gemeinde Straßenschäden, die durch Frost und Tauwetter entstanden sind. © André Braun

Nach dem Winter 2012/13 hat der Freistaat Sachsen schon einmal Fördergeld für die Beseitigung von Winterschäden zur Verfügung gestellt. „Damals haben wir rund 70 000 Euro bekommen. Diesmal brauchen wir mehr“, sagt Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Er schätzt, dass die Sanierung der Straßen insgesamt 250 000 Euro kosten wird und hofft auf eine finanzielle Unterstützung zwischen 40 und 60 Prozent.

Der eigentlich nicht sehr starke Winter habe größere Auswirkungen gehabt, als das zu vermuten sei. Der ständige Wechsel zwischen Tauwetter und Frost habe den Straßen arg zugesetzt und die Fahrbahnen teilweise regelrecht gesprengt. „Schäden in dieser Höhe und Form haben wir lange nicht gehabt“, so Schilling. Dabei seien die Kreis- und Staatsstraßen noch schlimmer betroffen, als die kommunalen Straßen. Die Mitarbeiter des Bauhofes hätten die Schäden bereits aufgenommen, die es in allen Ortsteilen gibt. Als Beispiele nennt der Bürgermeister die Goldhausener Straße in Jahna und die Kreuzung bei Hammer im Gewerbegebiet Ostrau.

In dieser Woche ist die Kehrmaschine im Gemeindegebiet unterwegs, um Splitt und andere Überbleibsel des Winters zu beseitigen. Anschließend ist die Sanierung von Rissen geplant. Zuvor wurden bereits Wege mit Sand geschlämmter Schotterdecke instand gesetzt.

Die Arbeiten an Straßen werden in der Gemeinde Ostrau aber als Gesamtpaket betrachtet: Winterschadensbeseitigung, normale Reparaturen und grundhafter Ausbau. „Wir haben vor, die Straßen „An der großen Jahna“ in Jahna, „An der Mühle“ in Auerschütz und die Delmschützer Straße in Schrebitz grundhaft auszubauen“, so Dirk Schilling. Die bereits im vergangenen Jahr begonnenen Arbeiten an der Däbritzer Straße und an der Straße „Am Krebsbach“ in Schrebitz sollen beendet werden. „Wir sind auch in Kiebitz im Zuge des Kreisstraßenbaus mit dem Fußweg dabei“, erklärt der Bürgermeister. Der Jahnatalradweg soll in diesem Jahr im Abschnitt zwischen Pulsitz und Jahna ausgebaut werden. Für alle diese Vorhaben laufen derzeit die Planungen.

zur Startseite