Ostrau bekommt einen Skywalk Die neue Aussichtsplattform bietet einen Blick bis hin zur Elbe. Das ist aber nicht die einzige Aufwertung für die Kurpromenade.

So soll die Aussichtsplattform aussehen, die in diesem Jahr in Ostrau gebaut wird.

Sobald es das Wetter zulässt und der Frost aus dem Boden ist, werden an dieser Stelle die Fundamente für die Aussichtsplattform gebaut.

Der Bad Schandauer Ortsteil Ostrau wird dieses Jahr aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Tatsächlich hört es sich wie ein Märchen an, was die Stadt dort bauen will. Sogar im Rathaus war man überrascht, dass die eingereichten Pläne von der Landesdirektion ohne Abstriche genehmigt wurden. „Umso mehr haben wir uns darüber gefreut“, sagt Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Für mehr als zwei Millionen Euro wird der Ostrauer Ring komplett als Kurpromenade ausgebaut, die noch schöner werden könnte als die bestehende am Elbufer. Das spektakulärste Element des Ausbaus wird ein sogenannter Skywalk werden. Das ist ein begehbarer, geschwungener Steg, der ins Elbtal ragt.

Jetzt stehen an der Stelle vorm Restaurant Bergcafé zwei Holzbänke. Hier ruhen sich oft Wanderer aus, wenn sie vom oberen Ausstieg des historischen Personenaufzugs kommen und weiter Richtung Schrammsteine wollen. Auch Patienten der Falkensteinklinik laufen gern dort hin, um den Blick durch eine kleine Schneise zum gegenüberliegenden Elbhang zu genießen. Dank der etwa 15 Meter langen Aussichtsplattform soll man künftig ein viel besseres Panorama erleben können. Bei einem Test mit einem Hubsteiger, der auf die Höhe der Plattformkante ausgefahren wurde, soll sogar die Elbe zu sehen gewesen sein. Bisher sieht man nur über Bäume. Der Blick ins Grün wird sich auch nicht ändern, sodass der Skywalk ähnlich wie ein Baumwipfelpfad wirkt. Nur die Sichtachse Richtung Elbe soll noch gestaltet werden. Das ist allerdings nicht ganz einfach wegen des Landschaftsschutzgebiets.

Nach dem Umbau wird der Ostrauer Ring nicht mehr die Straße sein, wie man sie bisher kannte. Alles wird komplett verkehrsberuhigt. Fußgänger und Fahrzeuge sind gleichberechtigt, es darf nur noch Schritttempo gefahren werden. Einen extra Fußweg gibt es nur kurz hinter der Klinik. Das ist nicht das Einzige, worauf sich Anwohner einrichten müssen. Sie ziehen aber alle mit. Schließlich wohnen sie bald mitten in einer erholsamen Kurzone. So haben sich die Grundstücksbesitzer schon darauf vorbereitet, dass zukünftig nicht mehr überall auf dem Ring geparkt werden kann. Fast alle haben jetzt auf ihren Grundstücken Stellflächen errichtet. „Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar“, heißt es aus dem Rathaus. Nur an wenigen Stellen, wo es der Platz zulässt, werden öffentliche Parkplätze gebaut. Ansonsten werden die Straßenränder bepflanzt.

Die Kurzone hat sechs verschiedene Bereiche, die das Promenieren zu einem entspannenden Erlebnis machen sollen. Neben dem Skywalk sind unter anderem ein Ruhebereich mit Zerrspiegeln, ein Fitness-Parcours und Kneippbecken geplant. Die Promenade wird im Schnitt drei Meter breit sein und als Einbahnstraße ausgewiesen. Während der Bauzeit gibt es noch Sonderregelungen, damit alle Grundstücke jederzeit erreichbar sind. Allerdings können bis zum Abschluss der Bauarbeiten keine Busse über den Ostrauer Ring fahren. An der Kurklinik ist vorübergehend eine Wendeschleife gebaut worden. Seit 2008 wurde an dem Projekt geplant, dessen Finanzierung lange fraglich war.

Das Herzstück der Promenade, die 15 Meter lange, und 40 Tonnen schwere Aussichtsplattform wird in einem Stück angeliefert. Es wird ein Fertigteil eingebaut, um die Baustelle so klein wie möglich und damit „den Eingriff in die Landschaft so gering wie möglich zu halten“, heißt es. Das bedurfte intensiver Vorbereitung, denn die Zufahrtsstraßen sind eng. Zweimal wurde der Antransport simuliert. Jetzt sollte alles klappen. Dass der Ring asphaltiert wird, dürfte nicht nur Anwohner und Kurgäste freuen. Die etwa 1 300 Meter lange Runde wird auch für Freizeitsportler interessant werden, die gern mit Inlineskates fahren. Das könnte schon in diesem Jahr der Fall sein. Mit allen Elementen soll die Kurpromenade aber erst 2018 fertig sein.

