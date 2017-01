Ostrau baut ans Feuerwehrgerätehaus an Nicht alle Fahrzeuge können untergestellt werden. Die Gemeinde baut an. Aber nicht alle Wünsche werden erfüllt.

Hätte die Ostrauer Ortswehr am Montag ausrücken müssen, dann wäre der erste Einsatz das Freilegen des Mannschaftsfahrzeuges gewesen. Fürs Foto hat das Feuerwehrmann Achim Thomas übernommen. © André Braun

Das Feuerwehrgerätehaus, das 2008 saniert und erweitert wurde, ist zu klein. Deshalb will die Gemeinde anbauen. Stellplätze für zwei Fahrzeuge sollen entstehen. Wir haben derzeit nur zwei normgerechte Stellplätze für vier Fahrzeuge“, sagt Dirk Schilling (CDU). Die sind dem Tanklöschfahrzeug und dem Katastropheneinsatzwagen vorbehalten.

Die Kameraden der Feuerwehr wünschen sich schon lange eine Verbesserung der Situation. Nun soll Fördergeld aus dem sogenannten Investkraftpaket für den Anbau genutzt werden. Der Bewilligungsbescheid ist in der Gemeindeverwaltung eingegangen. Jetzt kann mit dem Erstellen der Ausschreibungsunterlagen begonnen werden. „Wir wollen noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen“, so der Bürgermeister. Nach bisherigen Planungen kostet das Vorhaben insgesamt 72 500 Euro.

„Zurzeit muss das Einsatzleitfahrzeug mit in die Halle gequetscht werden. Laut Vorschrift darf es aber nicht hinter den anderen Fahrzeugen stehen“, sagte Dirk Schilling. Der Mannschaftswagen steht im Freien. Werden die Kameraden zum Einsatz gerufen, müssen sie zum Beispiel bei Schneefall den Mannschaftswagen von der weißen Schicht befreien. Das soll künftig nicht mehr passieren.

Bereits während der Jahreshauptversammlung der Gemeindefeuerwehr im vergangenen Jahr haben die Kameraden darüber gesprochen, dass seit Jahren in keiner der vier Ortswehren ein neues Fahrzeug angeschafft wurde. Das soll nun nachgeholt werden. „Wir wollen für die Ostrauer Wehr ein Tanklöschfahrzeug kaufen“, so Schilling. Das kostet rund 260 000 Euro. Aus der Fachförderung des Landratsamtes Mittelsachsen erhofft sich die Gemeinde 153 000 Euro. Der Rest soll ebenfalls aus dem Investpaket kommen. Das Ostrauer Fahrzeug wird aber nicht verschrottet, sondern an die Noschkowitzer Wehr weitergegeben. „Deren Fahrzeug ist noch älter – ein W 50 aus DDR-Zeiten“, sagte der Bürgermeister. Die Schrebitzer müssen noch ein wenig warten, bis ihr altes Fahrzeug ersetzt wird. Sie sollen das nächste Mal dran sein. Beim Feuerwehrausschuss, zu dem Vertreter aller Ortswehren gehören, sei besprochen worden, in welcher Reihenfolge Investitionen erfolgen.

Sportanlagen werden saniert

Auch die Sportler in der Gemeinde profitieren vom Fördergeld, das der Bund und der Freistaat zusätzlich ausschütten. Am Tennis- und Sportplatz in Schrebitz ist die Erneuerung der Ballfangzäune geplant. Außerdem wird der Tartanplatz ausgebessert und eine Grundreinigung erhalten. Die Einfriedung und die Grünanlage sollen ebenfalls in Ordnung gebracht werden. Diese Vorhaben sind für dieses Jahr geplant und werden voraussichtlich 12 000 Euro kosten.

Veränderungen bahnen sich auch beim SV Ostrau an. Mit 160 Mitgliedern ist er der größte Verein der Kommune. Dass die einzelnen Gruppen immer mehr Platz brauchen, ist an den vielen kleinen Schuppen am Rand des Sportplatzes zu erkennen.

„Das ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Die kleinen Bauwerke sollen verschwinden“, so Schilling. Wie der Ersatz aussehen könnte und wo er gebaut wird, soll noch mit dem SV abgestimmt, sagte Schilling. Eingeplant für dieses Vorhaben sind 195 000 Euro. Realisiert werden soll der Bau eventuell in den Jahren 2018/19.

Neue Leitungen für Außenstelle

Mit etwa 80 000 Euro sollen die Elektrik, die Wasser- und Abwasserleitungen in der Außenstelle der Gemeindeverwaltung an der Molkereistraße saniert werden. Sie stammen noch aus DDR-Zeiten. „Auch das Dach muss in Ordnung gebracht werden“, so der Bürgermeister.

Die Gemeinde Ostrau bekommt davon rund 332 000 Euro ab. „Mit dem Geld wollen wir Projekte verwirklichen, die sonst gar nicht oder nur mit einem geringen Satz gefördert werden“, sagt Dirk Schilling. Ganz ohne Eigenmittel kommt die Kommune aber nicht aus. Zu jedem Vorhaben muss sie mindestens 25 Prozent der Gesamtkosten dazugeben.

Vorhaben aus dem Jahr 2016

Einige Vorhaben, die im vergangenen Jahr geplant waren, sind noch nicht oder nur teilweise realisiert worden und sollen nun umgesetzt werden. Dazu gehört der Abriss des ehemaligen Ostrauer Jugendclubs an der Ernst-Thälmann-Straße. Auf dem Areal unterhalb der Kindereinrichtung sollen ein Verkehrsgarten und eine neue Zufahrt entstehen (DA berichtete). Fertiggestellt werden müssen auch noch die Straßen in Schrebitz werden. Zwischen Jahna und Pulsitz soll der Jahnatalweg in Ordnung kommen und der Radweg im Gemeindegebiet neu beschildert werden. In Kiebitz stehen mit dem Ausbau der Kreisstraße der Gehwegbau und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an. Auch die Uferbefestigung an der Kleinen Jahna in Kiebitz, bei der es sich um eine der letzten Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 handelt, soll in diesem Jahr realisiert werden.

