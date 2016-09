Ostmarken waren gestern Eine neue Studie besagt: Nur wenige ostdeutsche Marken sind im Westen wirklich bekannt.

Der Rotkäppchen Sekt gehört zu den bekanntesten Ostmarken im Westem. © dpa

Die traditionellen ostdeutschen Marken konzentrieren sich zunehmend auf regionale Absatzmärkte. Kaum eines dieser Unternehmen verfolgt noch eine übergreifende Ost-Strategie. Das geht aus der West-Ost-Markenstudie 2016 hervor, die am Mittwoch in Leipzig vorgestellt wurde: „Wir stellen fest, dass aus vielen ehemals ostdeutschen Marken starke regionale Marken geworden sind.“

Nur wenige Produkte aus dem Osten seien signifikant auch im Westen bekannt, so wie Rotkäppchen Sekt und Radeberger Bier, heißt es weiter. „Der große Teil der Marken aus den neuen Ländern ist nur in einem Bundesland stark, gegebenenfalls noch in angrenzenden Regionen“, sagte der Geschäftsführer des Erfurter Instituts für angewandte Marketing- und Kommunikationsforschung (IMK), Sören Schiller. „Ostmarken waren gestern, heute zählt die Region“, laute das Fazit.

MDR-Werbeexperten und das IKM hatten 3000 Verbraucher in Ost und West zu 67 Marken befragt. (dpa)

zur Startseite