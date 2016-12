Ostgaragen weichen Wohnhäusern Das Grundstück an der Schandauer Straße ist Teil der Dresdner Geschichte. Viele gingen dort zur Arbeit.

Wer ganz genau hinschaute, konnte bis vor einem Monat noch das Wort „Hansetrans“ auf den grünen Türen an der Schandauer Straße 28 erkennen. Mittlerweile steht nichts mehr, zwischen den Kleingartenanlagen an der Schandauer und der Glashütter Straße ist ein großes Loch entstanden. Die Wohnanlage, die jetzt dort gebaut wird, soll eine Tiefgarage bekommen. Bisher wird aber nur Altes abgerissen, neu gebaut erst ab Anfang nächsten Jahres.

Hansetrans war die letzte Firma, die das Gelände nutzte. Nur eine Prüfstelle der

Dekra hielt noch bis kurz vor Abrissbeginn im November die Stellung. Älteren Dresdnern dürften auch noch die ehemaligen „Ostgaragen“ ein Begriff sein. So wurden die Hallen während des Krieges genannt. Zu DDR-Zeiten hatte hier der VEB Güterkraftverkehr, später das Kombinat VEB Kraftverkehr seinen Sitz. Die Speditionsfirma spielte eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau. Doch die Garagen wurden für die wachsende Belegschaft zu klein, die Fahrzeuge standen schon auf angrenzenden Straßen. Der VEB zog um.

Nun sollen auf dem 12 000 Quadratmeter großen Gelände 200 Wohnungen entstehen. Die beiden Mehrfamilienhäuser werden in zwei Bauabschnitten fertiggestellt. Mit dem Bau des ersten Hauses soll Anfang 2017 begonnen werden. Die Immobilienfirma USD investiert nach eigenen Angaben 44 Millionen Euro in das Areal. Das dürfte sich lohnen, Wohnungen sind in Striesen nach wie vor heiß begehrt. Den neuen Gebäudekomplex beschreibt USD-Sprecher Ulf Mehner als Familienparadies. „Es wird einen grünen Innenhof geben, die Wohnungen im Erdgeschoss bekommen alle eigene Gärten, wir pflanzen neue Bäume und bauen Spielplätze.“ Mitte 2019 soll alles fertig sein.

Die ersten 100 Wohnungen sind zu 80 Prozent verkauft. Wer dort direkt einzieht, muss mit Baulärm rechnen, denn das zweite Haus wird etwas später fertiggestellt. Unter das zweite Haus kommt auch die Tiefgarage mit etwa 200 Stellplätzen. Möglich, dass die neuen Bewohner ihre Fahrzeuge am Anfang noch in angrenzende Straßen stellen werden, wo früher die Transporter des VEB Kraftverkehr standen.

