Osteuropäische Musik in der Kirche

Geistliche Musik aus Osteuropa ist am Sonntag ab 17 Uhr in der St.-Jakobus-Kirche in Pesterwitz zu hören. Dabei treten verschiedene Künstler und der Kammerchor Pesterwitz auf. Im Zentrum des Programms stehen Anton Dvoraks Biblische Lieder. Basierend auf Psalmtexten aus der tschechischen Bibelübersetzung geben diese ein Zeugnis, wie der Komponist auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu seinen Wurzeln findet. Eingerahmt werden die Lieder von zwei selten zu hörenden orgelbegleiteten Chorwerken: Laudes Organi von Zoltan Kodalys und das 1990 uraufgeführte Prager Te Deum von Petr Eben. Zwei Motetten des polnischen Komponisten Henryk Gorecki runden das Programm ab. Die Karten an der Abendkasse kosten zwölf Euro für Erwachsene. (SZ/win)

