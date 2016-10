Osterzgebirgler schockiert über Zukunftsprognosen Forscher malen ein düsteres Bild von der Zukunft in der Region. Das sorgt für Irritationen – und Gesprächsbedarf.

Forscher bescheinigen ländlichen Gegenden düstere Prognosen. Die Altenberger sind verärgert. © Frank Baldauf

Als neulich die Straßenbauer auf dem halbasphaltierten Matthäusweg in Schellerhau abrückten, glaubten die Bergstädter schon: Jetzt geht’s los, statt geteert wird nur noch geschottert. Ähnlich ging es wohl den Rehefeldern, als sie den Donnerberg sahen. „Wo früher Löcher waren, sind jetzt Haufen“, schilderte Ortsvorsteher und Stadtrat Tino Hauffe verwundert seine Beobachtungen in der jüngsten Ratssitzung. Da sei nur Mischgut draufgepocht worden. Das könne ja wohl nicht sein. Ist es auch nicht, wie Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) erläuterte. Das eine – Matthäusweg – hängt mit unterschiedlichen Prioritäten der jeweiligen Baumaßnahmen zusammen, die der Stadtrat vor Monaten in einer Liste festgelegt hat, also der zweite Abschnitt ist noch in Arbeit. Das andere – Donnerberg – liege daran, dass hier mit dem Bau noch gar nicht begonnen wurde. „Wir haben hierfür Fördermittel beantragt“, erläuterte Kirsten, „aber noch keine bekommen.“

Um den Leuten aber nicht weiter die Holperstrecke zuzumuten, sei das größte Loch wenigstens erst einmal zugemacht worden. Die Osterzgebirgler sind elektrisiert, seit das Forschungs- und Beratungsinstituts Empirica eine Studie vorgestellt hat. Die SZ berichtete darüber. Die Forscher haben im Auftrag der Sächsischen Aufbaubank sowie der Verbände der Wohnungsgenossenschaften und der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft im Freistaat die Wanderungsbewegungen innerhalb Sachsens näher beleuchtet. Sie kamen zu dem Schluss, dass Großstädte profitieren und ländliche Gebiete massiv Einwohner verlieren werden. Sie rieten, ausblutende Orte nicht künstlich, weil unwirtschaftlich am Leben zu erhalten und zu einer Art „Sterbebegleitung“. Zum Beispiel: Wenn die Dorfstraße kaputt ist, müsse sie nicht mehr asphaltiert werden, es genüge zu schottern. Stadtrat Ingo Rümmler (Freie Wähler) zeigte sich über solche Aussagen schockiert und fragte jüngst im Stadtrat, ob die Politik das denn tatsächlich umsetzen werde und welche Kriterien dem zugrunde lagen. Die Altenberger Stadträte wollen das nicht wortlos hinnehmen. Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) hat das heikle Thema in der Dienstberatung der Bürgermeister beim Landrat angesprochen. „Wir wollen wissen, was das für Auswirkungen hat und womit wir zu rechnen haben“, sagte er. Mit den Forschern und den Auftraggebern soll es nun ein Gespräch geben, so Kirsten weiter. Auch im Landestourismusverband – hier arbeitet Kirsten in einem Fachausschuss mit – habe er das Thema vorgetragen.

zur Startseite