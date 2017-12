Osterzgebirge lädt zum Wintersport Viele Loipen sind gespurt. In den nächsten Tagen laufen immer mehr Lifte.

Die Zinnwalder Beerenhütte ist für die Wintersportler ein Anlaufpunkt. Direkt aus der vorbeiführenden Loipe können sie hier einkehren. © Egbert Kamprath

Altenberg.Die Region Altenberg freut sich auf Wintersportler. Wie Tourismuschef Marcel Reuter informier, sei man auf Tagesausflügler eingestellt. In den letzten Tagen waren die Loipenbullys unterwegs und haben Strecken gespurt. Besonders gut seien die Bedingungen auf der neun Kilometer langen Loipe Kahleberg und auf dem Skiwanderweg in Zinnwald. Gespurt sind auch die Loipen

Osterzgebirge und Pöbelknochen.

Gute Bedingungen herrschen auch auf der Loipe Scharspitze. Diese ist allerdings nur teilweise gespurt. Reuter ist froh, dass es der Stadt zusammen mit dem Staatsbetrieb Sachsenforst gelungen ist, fast alle Schäden, die der Herbststurm Herwart angerichtet hatte und die den Wintersport behindert hätten, beseitigen konnte. Eine Ausnahme bildet das Waldgebiet rund um den Wolfshübel bei Schellerhau. Hier seien die Schäden zu groß. Eine Beräumung war noch nicht möglich, sagt Reuter.

Bisher sind der Lift und der Zauberteppich in Altenberg geöffnet. Am Freitag wird auch Abfahrtslauf in Geising und ab Montag auch in Schellerhau möglich sein. Gute Rodelbedingungen herrschen in Altenberg direkt neben dem Skilift. (SZ/mb)

zur Startseite