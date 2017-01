Osterzgebirge auf der Grünen Woche Aus Berlin kommen viele Touristen in unsere Region. Darum gehen auch viele Anbieter dorthin zur Messe.

Die Schäferei Drutschmann aus Reichstädt – hier Bernhard Drutschmann bei der Lämmerschau – präsentiert sich mit anderen Partnern aus dem Erzgebirge bei der Grünen Woche in Berlin. © Egbert Kamprath

Die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau, die Grüne Woche in Berlin, beginnt am Freitag dieser Woche. Dort zeigt auch eine Reihe von Ausstellern aus dem Erzgebirge ihre Angebote. So präsentiert der Tourismusverband Erzgebirge zusammen mit Partnern die Angebote der Region auch für Interessenten aus Berlin und Umgebung. Mit dabei am Stand sind das Hotel Lugsteinhof aus Zinnwald sowie die Ahorn-Hotels, wie Doreen Burgold vom Tourismusverband informierte. Zur Ahorn-Gruppe gehört auch das große Haus im Altenberger Ortsteil Schellerhau. Direktvermarkter aus dem Erzgebirge sind in Berlin ebenfalls mit dabei, wie die Schäferei Drutschmann aus dem Dippoldiswalder Ortsteil Reichstädt oder die Imkerei Berthold aus dem Klingenberger Ortsteil Beerwalde. Ein Kulturprogramm, an dem auch die Hutzenbossen, die Bergsänger Geyer oder die Notendealer auftreten, soll das Berliner Publikum begeistern.

Außerdem ist die Tourismusmarketinggesellschaft Sachsen mit ihrem Projekt Sachsens Dörfer auf der Grünen Woche präsent. Dazu gehört auch Höckendorf, das dort speziell als Dorf für Familien beworben wird.

Aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gehen auch der Tourismusverband Sächsische Schweiz und der Regionalverband der Dehoga Sachsen mit nach Berlin, um für den Tourismus im Elbsandsteingebirge und Elbtal zu werben. Aus Berlin kommen viele Gäste der Region.

