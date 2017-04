Osterwetter wird sehr bescheiden Regen, Graupel und in höheren Lagen sogar Schnee – an den Feiertagen wird es ungemütlich.

Frühling im Schnee? Ganz so schlimm wird das Osterwochenende wohl im Kamenzer Land nicht ausfallen, mit Regen, Sturm und Graupel muss allerdings gerechnet werden. © kairospress

SZ-Wetterfrosch aus Lückersdorf legt sich fest: Das Osterwetter wird in diesem Jahr äußerst bescheiden sein. Für Freitag und Samstag sagt er zeitweise Regen mit Südwestwind und 9 bis 13 Grad voraus. „Vielleicht blinzelt sogar mal die Sonne hervor.“ Am Sonntag aber geraten wir auf die Rückseite eines Tiefs mit starkem Wind und zeitweise teils kräftigen Schauern, die im Erzgebirge ab 600 Meter als Schnee fallen. „Mehr als 7 Grad scheinen nicht drin“, so Tischer.

Auch am Montag sitze uns das Tief über Westpolen auf der Pelle und bringe Schauerwetter teils als Graupel bei einstelligen Werten. Danach gehe es weiter mit Süd- und Nordströmungen über Europa, teils sogar mit sehr kalten Vorberechnungen und für die Blüten kritischen Nachtfrösten. „Wir zahlen nun den Preis für den warmen und sonnenscheinreichen März.“ (SZ)

zur Startseite