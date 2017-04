Osterwasserholen an der Hofewiese Wirtin Ariane Zastrow lädt Frühaufsteher zu dem alten Brauch ein. Natürlich werden auch Ostereier versteckt.

Die Hofewiese in der Dresdner Heide lädt zu Ostern ein. © Thorsten Eckert

Zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten können Einwohner der umliegenden Orte wieder einen Osterspaziergang zur Hofewiese in der Dresdner Heide einplanen. Von Karfreitag an bis Ostermontag dreht sich hier alles um das Fest. Das Anwesen ist österlich geschmückt, es gibt Eierlikör in Original Schokobechern, wie man sie aus DDR-Zeiten kennt, Eierkuchen, Eierschecke und Eierwaffeln. Am Samstagabend beginnt alles mit einem „Osterfeuerchen“. Ein großes Osterfeuer ist im Landschaftsschutzgebiet nicht möglich.

Am Ostersonntag belebt Hofewiese-Wirtin Ariane Zastrow einen alten Brauch wieder. Sie lädt zu früher Morgenstunde Mädels jeden Alters zum Osterwasserholen ein. Dazu hat der Biergarten bereits ab 5 Uhr geöffnet. 5.30 Uhr, also wie vorgeschrieben vor Sonnenaufgang, wird dann zu einer Quelle in der Nähe gewandert, wo die Damen Osterwasser schöpfen können, um, wie die Sage sagt, ihre Schönheit zu fördern.

Problem ist, dass die Frauen auf ihrem Weg zur Quelle und zurück schweigen müssen. Ansonsten droht aus dem edlen Osterwasser Plapperwasser zu werden und der Effekt verpufft. Zur Belohnung für das frühe Aufstehen lockt nicht nur dauerhafte Schönheit, sondern auch ein Glas Heideperle vom Langebrücker Winzer Stefan Bönsch. Männer können derweil im Biergarten geparkt werden und sich bei einem Sonnenaufgangsfrühschoppen die Zeit vertreiben.

Punkt 14 Uhr lädt die Hofewiese am Ostersonntag die Kinder dann zum großen Eiersuchen ein. Dazu versteckt das Hofewiese-Team einige Hundert Schokoladeneier. Auch der Ostermontag steht ganz im Zeichen der Familien und Kinder. 14 Uhr kommt die Reitschule von Claudia Bosert mit ihren Ponys vorbei und erwartet die kleinen Gäste zum ersten Kinderosterreiten rund um die Hofewiese. Parallel dazu heißt es Ostereiermalen- und filzen mit Julia Antretter. Beides wird bis 17 Uhr angeboten. Und bestimmt lässt sich auf der Koppel auch das neu geborene Pony mit seiner Mutter zum ersten Mal sehen. (SZ)

Das Landgut ist von Karfreitag bis Ostermontag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstagabend länger, am Ostersonntag früher. Die Hofewiese findet man in Langebrück in der Straße Gänsefuß 55. Die Zufahrt mit dem Auto ist trotz Baustelle möglich.

