Osterstimmung im Töpelwinkel Neben Basteleien tat der Verein etwas fürs Naturverständnis. Und er wirbt um die Naturschützer von morgen.

Moritz (links) und Laurenz Müller bauen unter Anleitung von Dietmar Klein im Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel Nistkästen. © Dietmar Thomas

Ob Austoben auf der Hüpfburg, ein Kletterwagnis am großen Betonbogen oder bunte Osterbasteleien: Beim Tag der offenen Tür des Natur- und Freizeitzentrums am Töpelwinkel gibt es reichlich Auswahl für Eltern und Kinder.

Eine große Freude bereitet etwa im Zusammenhämmern von Osterhasen aus abgesägten Baumstämmchen. Die vorgesägten Teile, also Ohren, Körper, Arme und Füße, liegen schon bereit und warten darauf, von den Kindern zum Hasen verarbeitet zu werden. Ein paar Nägel später sind auch schon eine Menge Osterhasen auf den Beinen und es bedarf nur noch einer Gesichtsbemalung auf der Abschnittsstelle des Stammes. „Wir bieten heute viele kreative und handwerkliche Sachen an“, sagt Carin Lau vom Natur- und Freizeitzentrum. So werden Nisthilfen gebaut. „Schade, dass die Kinder in dem Zusammenhang nicht gleich mehr über Vögel lernen können“, findet Carin Lau. Einen geeigneten, kinderfreundlichen Ornithologen für das Natur- und Freizeitzentrum sucht die Vorsitzende bisher vergeblich. „Wenn sich da mal jemand melden würde, der das machen möchte, wäre das klasse.“

Ins Konzept würde ein Vogelbeobachter jedenfalls passen, bietet der Verein doch bereits Fledermauswanderungen und Waldbesuche an. „Dort können die Kinder bei der Beringung und Vermessung von Fledermäusen dabei sein“, sagt Carin Lau. Erst letzte Woche gab es zudem eine Waldführung mit dem Förster Ronald Köllner. Das alles gehört zur Ausbildung zum Junior Ranger, die das Naturzentrum anbietet. Derzeit nehmen neun Kinder das Angebot bei Carin Lau wahr – Ziel ist, sie für künftige Beschäftigungen wie Jäger, Imker und Naturschutz zu begeistern. Diese Form der Bildung sei wichtig, sagt Carin Lau: „Wir müssen künftige Generationen dafür gewinnen.“ Ebenso schließt das Konzept mit ein, Kindern Berufsbilder nahezubringen. So zum Beispiel beim Besuch im Klärwerk. „Da konnte man mal sehen, was zu einem solchen Beruf alles dazugehört.“ Vor allem sehe man dort auch, welche Umweltsünden sich die Menschen zum Teil leisten. „Das prägt sich bei den Kindern ein“, sagte Carin Lau.

Für den Grundkurs zum Junior Ranger besuchen die Teilnehmer im Laufe des Schuljahres 18 Wochenendveranstaltungen – am Ende können sie eine Prüfung in Rochlitz ablegen. Daraufhin folgt der etwas anspruchsvollere Aufbaukurs.

zur Startseite