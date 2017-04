Ostern verzaubert Pirna Die Altstadt feiert am Wochenende: Besucher und Händler sind zufrieden, zwei besonders.

Da greift Leonard gern zu: Laura (l.) und Mathilde waren am Sonntag als Häschen mit ihren Körben voller Süßigkeiten rund um den Pirnaer Markt unterwegs. © Marko Förster

Es war wie Stadtfest und Weihnachtsmarkt zusammen und ein vorweggenommenes Ostern: so ein Gewimmel am Sonntagnachmittag beim Osterzauber in der Pirnaer Altstadt. Und zwischendrin die Hasen Laura und Mathilde. Laura wurde es zwar recht kuschlig ihn ihrem Anzug bei der Wärme, aber sie würde es wieder machen. Sie geht munter auf die Kinder zu, lässt sie in den Korb mit Süßigkeiten greifen. Die wenigsten sagen Nein. Leonard ist erst etwas zurückhaltend. „Ich habe schon mal“, sagt er.

Die Gewinner des Sonntags sind eindeutig die Kinder. Kein Laden ohne Schlange davor. Die Kleinen sind auf der Suche nach den in den Geschäften versteckten Osternestern. Die meisten haben die vom Verein „Pirna in Aktion“ bereitgestellten Nester um eigene ergänzt. Trotzdem sind sie schnell alle. Theo richtet nach dem Finden einen schönen Gruß an den Osterhasen. Der Vierjährige, der am Gründonnerstag fünf wird, ist mit den Großeltern mit dem Fahrrad da. Die Meinholds sind begeistert, sie können sich mal Zeit nehmen, es ist viel los, und sie haben in der Männer-Modewelt auch schon was gekauft.

Die Schlangen vor bzw. in den Geschäften sind unterschiedlich lang. Schokolade, Getränke, Kosmetik und Bücher laufen gut. Auch Kleidung wird gekauft. Das Wetter macht Lust auf Sommer. Bis zur Kirchgasse reicht der Andrang nicht. Die Modehändlerin hier nimmt es gelassen: Bei solchen Festen wollen die Leute essen und trinken, sagt sie. Noch dazu, da Ostern und Pfingsten die Geschenke bekanntlich am geringsten sind. Es ist ja auch mehr die Zeit, um sich neu einzukleiden, sagen die Verkäuferinnen im Geschäft Hautnah auf der Schuhgasse. Und: Der Ostermarkt ist immer besser als der im Herbst. Vorm Geschäft leben alte Kinderspiele wieder auf: Eierlaufen und Sackhüpfen. Ein Stück weiter wird gebastelt. Auf dem Markt herrscht Rummelstimmung. Und selbst Gassen, die sonst eher leer sind, wie die Schössergasse, sind gut besucht. Auch die Bauzäune auf der geteilten Dohnaischen Straße schrecken niemanden ab. Man muss sich nur entscheiden, auf welcher Seite man geht. Von irgendwoher erklingen Flötentöne. Lydia spielt hier. Das Geld, das Passanten in die Dose werfen, spart sie für die Ferien.

Zum ersten Mal gab es den Osterzauber an beiden Wochenendtagen. Das Wetter spielte dem einkaufsoffenen Sonntag in die Hand. Der Kassensturz wird erst am Montag gemacht. Doch Ronny Kürschner, der Vorsitzende von „Pirna in Aktion“, sagt schon am Sonntagabend: „Sehr gut gelaufen“. Die Händler seien mit den Umsätzen zufrieden, auch die auf dem Markt. Schon der Sonnabend sei gut angelaufen, der Sonntag krönte das Wochenende. Das positive Echo gebe für die nächsten Jahre Mut und Kraft. Beides brauchen die Altstadt-Händler auch noch eine Weile. Die Baustellen sind eine harte Herausforderung.

zur Startseite