Ostern kommen die neuen Görlitz-Kalender Auch für 2018 gehören Rainer Kittes Stadtansichten von Görlitz schon jetzt als Geschenke zu den traditionell hochwertigen Drucksachen.

... der „kleine“ Kitte-Görlitz-Kalender für 2018

Görlitz. Gleich ist Ostern – und schon gehen sie wieder weg wie warme Semmeln: Kalender. Denn Ostern kommen die ersten Touristenscharen nach Görlitz, die sich bereits jetzt mit Kalendern als Geschenke eindecken. Ostern gilt daher schon seit Jahren als Start in die Saison der Almanache.

Dabei wird es für die Produzenten immer schwerer. War so ein lokales Blattwerk kurz nach der Wende ein absolutes Novum, ist mittlerweile die Konkurrenz erdrückend. Manche Ware indes ist dabei billig, und zwar nicht nur preislich. Wohltuend ragt da noch immer der Altmeister der Branche, Rainer Kitte, heraus. Auch für 2018 zeigt er sein Können, nun bereits in der 26. Ausgabe seines Verlages. Immer wieder findet er für die großformatigen Editionen überzeugende Blickwinkel. Klare Hochformat-Gestaltung und perfekter Druck steigern den Kalender zum Genuss.

Diesmal überrascht Kitte neben mehreren Motiv-Klassikern den Betrachter mit einer eindrucksvollen Ablichtung der Nordseite des Gerhart-Hauptmann-Theaters, mit einer wunderschönen Herbstspiegelung des Eisenbahnviaduktes und einem stimmungsvollen Schwanengesang hinüber zum nächtlichen östlichen Neißeufer.

Auch in der kleineren Ausgabe, die auf festem Karton auch Bilder zum Ausschneiden und Verschicken bietet, ragen Bilder von der Neiße als besondere Aufnahme heraus. Überdies zeigt auch „der Kleine“ eine Reihe von Alltagsaufnahmen, die manch einer aus den betreffenden Kamerastandorten heraus noch gar nicht so überzeugend wahrgenommen hat, zum Beispiel einen winterlichen Blick auf die Bismarcksäule oder einen Kameraschwenk über das Dach des Kaisertrutzes, alles fein garniert mit Innen- und Außenaufnahmen rund um die Görlitzer Altstadt. All das ist ab sofort im Görlitzer Handel erhältlich – natürlich auch im SZ-Treffpunkt im City-Center.

„Görlitz 2018 – der Kitte Kalender“; A 3; Bilder im Hochformat (44 x 32 cm); Spiralbindung; 12,95 Euro; „Görlitz 2018 - der kleine Kitte: Die schönsten Motive für das ganze Jahr“; durchweg Hochglanz kartoniert (25 x 20 cm); Bilder im Querformat; 7,95 Euro

