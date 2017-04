Ostern ist für alle da Der Görlitzer Linkspartei-Kandidat Thorsten Ahrens wünscht mehr Abstand zwischen Staat und Kirche. Doch so einfach ist das nicht.

Kreuzwegprozession Karfreitag von der Peterskirche zum Heiligen Grab: Rund 500 Menschen waren dabei. Voran lief Kreuzträger Matthias Günther. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Am Karfreitag den Kreuzweg von der Krypta der Peterskirche bis zum Heiligen Grab gehen. Um Jesus Christus trauern, seine Leiden mitempfinden. Mit Maria fühlen. Sich auf Ostersonntag freuen, die Auferstehung feiern und das Ende einer langen Fastenzeit genießen. Freunde und Familie treffen. Sich ausgefallene Verstecke für die Ostergeschenke überlegen. Vier Tage am Stück entspannen. Ein paar Tage Urlaub dranhängen, um gemeinsam mit den Kindern Ferien zu haben.

Was auch immer jeder Einzelne mit Ostern verbindet und wie er die freien Tage nutzt – es profitieren alle, Christen und Nichtchristen, von diesem schönen Fest. Die Bedürfnisse der einen und der anderen stärker zu trennen, dafür hat sich vor einigen Wochen die Linke im Bundestag starkgemacht. Anfang März hat sie einen Antrag auf die Einrichtung einer Expertenkommission gestellt, die den Wert der Kirchenbesitztümer bestimmen soll, die Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Säkularisierung staatlich wurden und wofür die beiden großen Kirchen in Deutschland bis heute vom Staat entschädigt werden. Zum anderen solle die Kommission dem Gesetzgeber einen Vorschlag unterbreiten, wie mit diesen Staatsleistungen in Zukunft umgegangen werden soll. Der Bundestag hat den Antrag, wie alle früheren dieser Art, abgelehnt. Historischer Hintergrund ist der Reichsdeputationshauptschluss von 1803, mit dem viele geistliche Fürstentümer an weltliche Landesherren fielen. Für den Wegfall der Pacht- und Steuereinnahmen durch diese Enteignung werden die Kirchen entschädigt. Bereits in der Weimarer Reichsverfassung von 1919 ist in Artikel 138 festgehalten, dass diese Zahlungen abgelöst werden, also enden sollen. Das Reich, heute der Bund, solle die Grundsätze dafür festlegen. Da Artikel 138 Teil unseres Grundgesetzes ist, fordern immer wieder Parteien das Ende der Staatsleistungen.

„Aus unserer Sicht ist es auch eine Frage der Gleichbehandlung“, sagt Thorsten Ahrens, Vorsitzender der Links-Fraktion im Görlitzer Stadtrat und Bundestagskandidat im Landkreis Görlitz. „Es kann nicht sein, dass Nichtchristen für kirchliche Dinge bezahlen müssen.“ Im Jahr 2017 zahlen die Länder insgesamt fast 524 Millionen Euro an die Kirchen aus den Steuern, nicht aus Kirchensteuern. Der Freistaat Sachsen zahlt 25 Millionen Euro an die evangelische und eine Million Euro an die katholische Kirche. „Dem gegenüber steht ein Vermögen der Kirchen von 170 Milliarden Euro“, sagt Ahrens. „Wenn sie keine Staatsleistungen mehr bekämen, hätten sie also genug, um das auszugleichen.“ Kindergärten, Pflegeheime, Krankenhäuser oder Beratungsstellen konfessioneller Träger würden darunter nicht leiden, weil sie ohnehin einen staatlichen Auftrag erfüllen und dafür öffentliche Gelder erhalten. Der Träger zahle jeweils nur einen kleinen Eigenanteil. „Die Kirche bietet vieles an, was nicht falsch ist“, sagt Ahrens. „Aber Staat und Kirche sollten konsequent getrennt sein. Wenn sich jemand für einen Glauben entscheidet, ist das seine Sache.“

Die Vertreter der Kirchen sehen die Forderung der Linken entspannt. „Sie denken immer: Der Staat bezahlt, die Kirche lacht“, sagt Christoph Pötzsch vom Katholischen Büro Sachsen, „dabei geben wir mehr, als wir nehmen.“ Die Million Euro, die die katholische Kirche in Sachsen bekommt, stehe einem wesentlich höheren Betrag gegenüber, den sie aus eigenen Mitteln für Dinge aufwendet, die allen nutzen. „Die Wartelisten unserer Kitas sind voll“, sagt Pötzsch, „und auch unsere Altenheime, unsere Schulen, die Konzerte unserer Kirchenmusiker und unsere Seelsorger in Gefängnissen und Krankenhäusern sind nicht nur für Katholiken da.“ Pötzsch geht davon aus, dass der Bundestag das Thema Staatsleistungen mit gutem Grund vertagt.

Martin Herche, Generalsuperintendent des Sprengels Görlitz der Evangelischen Kirche, sagt, hinsichtlich einer Ablösung der Staatsleistungen seien die Kirchen prinzipiell gesprächsbereit. Auch er wünsche sich eine „saubere juristische Klärung“ des Anliegens von Artikel 138. „Da sitzen wir mit der Linken in einem Boot.“ Der Staat müsse einen Vorschlag dafür machen. Das kirchliche Vermögen ins Spiel zu bringen, sei aber nicht einfach. Dies bestehe zu großen Teilen aus Immobilien. „Aber wie viel ist die Peterskirche wert? Millionen, weil so viel Arbeit darin steckt? Oder nichts, weil man sie nicht verkaufen kann?“

Auch Herche sagt, sozialdiakonische Angebote wie die Bahnhofsmission oder der Teekeller würden von allen genutzt. „Da wird keiner nach dem Taufschein gefragt.“ Auch sei er überzeugt, dass die kirchlichen Kultur- und Bildungsangebote weit in die Gesellschaft hinein wirken. Zum Beispiel seien Mitglieder der Posaunen- und Kirchenchöre oft sehr kulturinteressiert, wovon etwa das Görlitzer Theater profitiere. Die Gemeinden und die Diakonie übernähmen Aufgaben, die im Interesse aller Menschen sind. „Wir leben in keinem Land, in dem alles staatlich geregelt ist“, sagt Herche, „oder sich Staat und Kirche einfach trennen lassen.“ Und wann ist das deutlicher als an Feiertagen. Ohne christliche Wurzeln wäre gestern ein Arbeitstag gewesen. Und übermorgen auch.

