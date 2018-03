Ostern in seiner ganzen Vielfalt

Vor einer Woche war noch Bibbern in der Kälte angesagt – aber die Warmfront kam pünktlich und bescherte dem 24. Ostermarkt in der Lausitzhalle am Wochenende Besucherströme wie schon lange nicht mehr. Ja, die Vorboten des Frühlings waren gekommen und mit ihnen die Menschen, die nach dem Winter endlich wieder einmal hinaus wollten aus ihren Wohnstuben. Die Lausitzhalle bot dafür das richtige Flair. Und im Lausitz-Center nebenan mit dem verkaufsoffenen Sonntag war gleich die Gelegenheit, Ostergeschenke zu kaufen. Menschengedränge überall. Darüber freute sich der Hoyerswerdaer Kulturbürgermeister Thomas Delling (SPD), der den Ostermarkt eröffnete: „Kälte geht, Ostern naht, es duftet nach Ostergebäck und Bienenwachs.“

70 Aussteller waren gekommen, aus der Lausitz, dem Dresdener und Berliner Raum, aus dem Vogtland und aus Südmähren. In diesem Sinne waren verzierte Ostereier, österliche Handwerkskunst und traditionelles Ostergewerbe gemeinsam vertreten. Dieser Mix der Präsentation gefiel den Besuchern. Dazu auch das Kulturprogramm auf der Forum-Bühne, welches vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bluno stimmungsvoll eröffnet wurde.

Die großen Hingucker waren natürlich die sorbischen Ostereierverzierer mit ihren kleinen Kunstwerken. Die jüngste war Lisa-Marie Stephan (12) und der älteste Werner Zaroba (geboren 1934), beide aus Hoyerswerda. Andere waren aus Cottbus, Spremberg, Weißwasser, Senftenberg, Bad Muskau, Rietschen und Leipzig gekommen. Die Stände waren dicht umringt. Viel Aufmerksamkeit fand ebenso die nationale und internationale Volkskunst. Darüber freute sich auch Truong Thi Lam aus Vietnam. Ihre Heimatstadt ist Haiduong, sie lebt aber in Dresden. Ihre kleinen kreativen Kunstwerke aus Papier sind teils selbst gefertigt, das übrige Angebot umfasst originale Schöpfungen aus ihrem fernen Heimatland. Truong besucht Märkte, Messen und Museen. In der Lausitzhalle war sie erstmals und vom Ostermarkt sehr angetan: „Ich werde ganz bestimmt wiederkommen“, versicherte sie.

Am Stand von Ina und Steffen Langklotz aus Bannewitz stauten sich die Besucher ebenfalls. Die kleinen österlichen Laubsägearbeiten wurden zu Verkaufsschlagern, teilweise in der Lausitzhalle vor den Augen der Besucher hergestellt. „Alles ist Handarbeit“, sagte Steffen Langklotz. „Die Motive entnehme ich meiner Sammlung oder kreiere sie selbst.“ Mit „Steffens Bastelstube“ wird es im nächsten Jahr in der Lausitzhalle erneut ein Wiedersehen geben.

Neben Ostereiern mit sorbischen und südmährischen Mustern war auch noch viel anderes Gewerbe und Handwerk vertreten. Dazu zählten Keramik, das Buchangebot vom Domowina-Verlag, böhmische Oblaten, Plauener Spitze, Osterschmuck in großer Vielfalt, Glasmalerei aus Uhsmannsdorf sowie Kräuter-und Naturprodukte. Es war wohl für jeden etwas dabei. Vor allem am Bäckerstand der Bäckerei von Michaela Köhler aus Bröthen/Michalken: Da gab es wieder die nun schon zu den Ostermärkten in der Lausitzhalle zur Legende gewordenen Pfannkuchen-Osterhasen. Und ebenfalls stets dabei: Der „Rassekaninchenzuchtverein S 28 Hoyerswerda und Umgebung e.V.“ mit Streichelgehegen und kleinen Osterküken.

