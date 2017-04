Ostern im Russenbunker Der Armee-Spaß-Verein hat einen Bunker in Königsbrück zu einer Partylocation umgebaut – und lädt sich Gäste ein.

Der Verein nutzt die alte Panzergarage im Neuen Lager Königsbrück. Uwe Meier und seine Mitstreiter erhalten den Betonbau nicht zum Selbstzweck, sondern organisieren Treffs. © René Plaul

Die Deko muss schon stimmen. Die roten Leuchtbuchstaben Taiga machten einmal für ein Russenstück der Neuen Bühne Senftenberg Reklame und die Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft hat es ebenfalls in diesen entlegenen Winkel des Königsbrücker Waldes geschafft. Der Armee-Spaß-Verein hat einen ehemaligen Russenbunker in drei Jahren zu einer zugegebenermaßen sehr robusten Partylocation umgebaut. Er musste dabei improvisieren, denn Wasser und Strom gibt es in diesem Teil des Neuen Lagers nicht. Das war dem Verein aber auch nicht wichtig. „Wir haben 2014 einfach was Interessantes gesucht, nachdem wir unser Gelände in Kroppen verlassen haben“, sagt Uwe Meier. Der Recycling-Unternehmer Wolfgang Hausdorf, der einen Teil des Neuen Lagers gekauft hat, stellte den Vereinsmitgliedern damals den Bunker zur Verfügung. Sie helfen ihm im Gegenzug bis heute bei der schrittweisen Sanierung des alten Offizierskasinos und beim Bau des neuen Pavillons am ehemaligen Lagereingang. Erst kürzlich haben sie Müll im Gelände aufgesammelt und immer mal wieder setzen sie Akzente mit Veranstaltungen mit russischem Flair. Das Neue Lager bietet dafür die nötige Kulisse. Es wurde in der Kaiserzeit errichtet und später bis Anfang der 90er-Jahre von den Sowjets genutzt. Viele Gebäude wurden inzwischen abgerissen, einige Hüllen blieben stehen. Der Bunker war vermutlich einmal eine Garage für vier Laster, die mit Raketen beladen waren. „Genau weiß das aber niemand“, sagt Uwe Meier. Die Mitglieder des Armee-Spaß-Vereins befreiten den Betonbau 2014 erst einmal vom Wildwuchs und spannten eine 400 Quadratmeter große Teichfolie gegen die Feuchtigkeit übers Dach. Sie bauten die hellen Metalltore um und teilten den Bunker im Inneren mit Tarnnetzen in verschiedene Bereiche. So entstand zum Beispiel ein Raum, in dem die Vereinsmitglieder mit Hilfe des Notstromaggregats Fußballspiele verfolgen können. Die Panzer und anderen Militärfahrzeuge des Vereins bekamen Garagen und natürlich wurde eine Bar mit der entsprechenden Deko eingebaut. Der Bunker im Bunker ist ein abgetrennter Sitzbereich, der nur über einen Bretterkorridor erreichbar ist. Ein Veranstalter aus Dresden bietet in dem Raum immer mal wieder Escape-Spiele an. Gruppen, die sich vorher angemeldet haben, suchen dann zum Beispiel im Moskauer U-Bahn-Plan Hinweise, um den Schlüssel zum Verlassen des Raums zu finden.

Der Armee-Spaß-Verein führt auf Anfrage aber auch selbst Gruppen durch sein Reich. Das Fest, das für die ganze Familie gedacht ist, findet aber immer zu Ostern statt. Der Verein veranstaltet am Sonntag bereits zum dritten Mal das Ostereierkullern. Kinder und Erwachsene lassen bei diesem Wettstreit hartgekochte Eier vom Bunkerdach rollen. „Das Ei, das am weitesten kommt und nicht kaputt ist, gewinnt“, sagt Uwe Meier. Hilfsmittel wie Lackfarbe auf dem Osterei sind verboten. „Es haben aber inzwischen schon manche ihr eigenes Rezept entwickelt. Das Ei kochen mit Kartoffelschalen ist zum Beispiel ein Tipp“, sagt der Vereinschef, der selbst einmal den Wettbewerb gewann. Der Vorsitzende des Clubs ist bei solchen Gelegenheiten immer in russischer Uniform. Er und die anderen Mitglieder des Vereins stellen inzwischen auch ein Bild beim Königsbrücker Karnevalsumzug und veranstalten jedes Jahr ein vorweihnachtliches Treiben im Offizierskasino. Sie interessiert das Militär, sie nehmen die geschichtlichen Bezüge aber nicht ganz so ernst wie andere. Das zeigt sich im Namen, den sie sich gegeben haben, und auch der Bunker spiegelt das wieder. „Die Leute finden gut, was wir machen, und bringen auch schon mal Sachen vorbei“, sagt Uwe Meier. Der Modell-Militärhubschrauber, der an der Decke des Bunkers hängt, wurde ihnen vor ein paar Wochen geschenkt. „Es kommt ein bisschen was zurück“, so der Vereinschef.

Ostereierkullern: Ostersonntag 15.30 Uhr, Anmeldung ab 14 Uhr. Sonnabend ab 13 Uhr Tag der offenen Baustelle.

