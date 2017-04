Ostermarsch führt auf den Papststein Die Linke will am Montag ein Zeichen gegen Krieg setzen. Zum Friedensfest werden prominente Parteipolitiker erwartet.

Frieden statt Aufrüstung: Unter diesem Motto lädt die Linke am Ostermontag zum traditionellen Friedensmarsch ein. Am Bad Schandauer Bahnhof wird es 12.30 Uhr einen Bustransfer nach Gohrisch geben. Von dort wandern die Teilnehmer über den Papststein zum Kurpark, teilt Daniela Lobe vom Büro des Linken-Landtagsabgeordneten Lutz Richter mit. Der Ostermarsch soll für ein Europa und eine Welt in Frieden und sozialer Sicherheit stehen.

Am Nachmittag wird um 15 Uhr im Kurpark von Bad Schandau ein Friedensfest veranstaltet. Die Wanderer werden gegen 16 Uhr dort eintreffen. Im Kurpark werden unter anderem der Linken-Bundestagsabgeordnete André Hahn sowie der Dresdner Linken-Vorstand Silvio Lang sprechen. Zudem wird Wolf Meyer von der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union erwartet. Musikalisch umrahmt wird das Friedensfest von der deutsch-tschechischen Band Grenzgänger und der Dresdner Sängerin Elisabeth Borgwardt.

Die Ostermärsche gehen auf britische Demonstranten aus den 1950er-Jahren zurück, die gegen Atomwaffen protestierten. Seit den 1960ern finden sie auch in Deutschland statt.

