Osterhasen öffnen ihre Werkstatt in Seifhennersdorf Auch eine spannende Ostereiersuche gibt es.

Der Osterhasenbau © dpa

Seifhennersdorf. Im Kindererholungszentrum Querxenland in Seifhennersdorf sind am Sonntag, 14 bis 17 Uhr, die Osterhasen los. Wer sie kennenlernen und ihnen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen will, ist bei der Osterhasenwerkstatt genau richtig, teilt Claudia Lison vom Querxenland mit. Olli Osterhase und Lotti Langohr haben mit Helfern auch ein Programm zusammengestellt. Im Festzelt wartet eine abwechslungsreiche Darbietung mit Kindergruppen aus der Region. Auch eine spannende Ostereiersuche gibt es. Der Eintritt ist frei. Wer möchte, kann den Osterhasen auch im Osterhasenpostamt schreiben. (SZ)

Briefe an: Oberlausitzer Osterhasenpostamt, Viebigstraße 1, 02782 Seifhennersdorf

