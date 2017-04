Osterhasen dürfen nicht zum Hochzeitsfest Die Proben für den Saisonauftakt an der Talsperre laufen. Die Zeichen stehen auf Konfrontation.

An der Talsperre steht Karfreitag eine Märchenhochzeit an. Doch die Osterhasen sind nicht eingeladen. Die sind sauer. © Falk Bernhardt

Die Osterhasen haben sich schon einmal kurz aus ihrer Deckung hervorgewagt. Noch haben sie eine Woche Zeit, um alle Vorbereitungen zu treffen. Doch die Hoppelmänner sind sauer. Im Märchenreich steht eine Hochzeit an und die Osterhasen sind nicht eingeladen. Sie wollen das Fest deshalb ausfallen lassen. Ob es wohl dazu kommt? Die Auflösung gibt es Karfreitag beim Saisonauftakt an der Talsperre Kriebstein.

„Ein Wochenende voller Überraschungen erwartet die kleinen und großen Besucher. Es wird traditionell der Märchenkönig der Burg Kriebstein mit seiner Prinzessin erwartet“, so Jörn Hänsel, Sprecher des Vereins Mittelsächsischer Kultursommer (Miskus). Derzeit laufen in Hainichen die Proben für die Osteraktion. Hänsel verrät vorab ein paar Details zum Stück: In diesem Jahr ist die Freude bei allen besonders groß, denn es steht ein großes Fest bevor. „Die Prinzessin möchte zur 20. Burg der Märchen ihren alles geliebten Prinzen Falko heiraten – wovon der Märchenkönig aber noch nichts wissen darf.“ Strengste Geheimhaltung ist also angesagt. „Vor Aufregung ist dem Haushofmarschall jedoch ein großes Missgeschick mit Familie Osterhase passiert. Er hat vergessen, sie einzuladen“, so Jörn Hänsel. Nun ist diplomatisches Geschick gefragt. Zum Glück sind die Langohren bestechlich. „Alle Kinder können helfen, indem sie am Karfreitag ein selbstgemaltes Bild von einer Märchenhochzeit mitbringen“, erklärt Hänsel. All diese Kunstwerke werden dann am 8. und 9. Juli auf der Burg der Märchen in Kriebstein präsentiert und von dem Hochzeitspaar prämiert.

Die Miskus-Mitstreiter sind schon wieder voll im Geschäft. Dabei hat die eigentliche Saison des Vereins offiziell noch nicht einmal begonnen. „Mit vier Monaten wird es die längste in unserer Geschichte. Sie beginnt mit dem Eröffnungskonzert am ersten Maiwochenende im Rahmen der 150-Jahr-Feier der Hochschule Mittweida“, so Miskus-Geschäftsführer Olaf Hanemann.

Doch der Saisonauftakt an der Talsperre ist dem Verein seit jeher eine Herzensangelegenheit. Egal ob Frost, Schnee oder Sonnenschein – sie sind mit Freude dabei. Schließlich geht es darum, Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Um 10 Uhr startet am Karfreitag das bunte Treiben. Aber auch an den anderen Osterfeiertagen erwartet die Besucher der Talsperre ein abwechslungsreiches Programm. An allen Tagen werden Rundfahrten mit den Schiffen angeboten. Auf die kleinen Besucher warten ein Karussell und ein Malwettbewerb. Des Weiteren gibt es Kremserfahrten. Die Teams der Talsperre und des Miskus’ arbeiten Hand in Hand. Und das mit großem Erfolg: Bei den Filmmusik-Classics in Kriebstein konnte im vergangenen Jahr erstmals die 1 000-Besucher-Marke geknackt werden. Musik, Theater, Tanz – 2016 hat der Mittelsächsische Kultursommer mit 48 Veranstaltungen an 37 Orten das kulturelle Angebot im Landkreis Mittelsachsen bereichert. Mehr als 100 000 Besucher feierten laut dem Vorstandsvorsitzenden des Vereins Heribert Kosfeld mit. Das sagte dieser bei der Bilanz-Pressekonferenz im September. Überhaupt seien viele Veranstaltungen im Raum Döbeln gut besucht gewesen, bestätigte Geschäftsführer Hanemann: „Die Burg der Märchen in Kriebstein besuchten 3 200 Gäste. Zum Vergleich: Im gesamten Monat Juli haben 9 500 Personen die Burg besucht. Da kann man mal sehen, welchen Anteil unsere Veranstaltung ausgemacht hat.“

In der nunmehr 24. Saison überrascht der Miskus mit Neuem und Altbewährtem. Der Vorverkauf für Saisonhöhepunkte wie beispielsweise die Filmmusik-Classics läuft bereits. Karten gibt’s im DA-Treffpunkt.

zur Startseite