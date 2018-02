Osterhase nimmt wieder Post an

Lotti Langohr im Osterhasenbau in Seifhennersdorf. © Matthias Weber

Seifhennersdorf. Der Osterhase hat sein eigenes Postamt – und zwar in Seifhennersdorf. Das Oberlausitzer Osterhasenpostamt steht im KiEZ „Querxenland“ und empfängt ab sofort wieder Briefe an den Osterhasen. Das teilt das Querxenland mit. Dort wohnen Olli Osterhase und Lotti Langohr im Osterhasenbau. „Das flauschige Hasenpaar beantwortet dort schon seit mehr als zehn Jahren in der Osterzeit Briefe aus aller Welt“, heißt es vom Querxenland. „Der weiteste Brief erreichte sie von den Philippinen.“ Wer seine Absender-Adresse gut lesbar auf dem Brief notiert hat, erhält eine persönliche Antwort mit einer Überraschung. Briefe an den Osterhasen: Oberlausitzer Osterhasenpostamt, Viebigstraße1, 02782 Seifhennersdorf.

zur Startseite