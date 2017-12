Ostergebirgler sind im Schulmeisterfinale Die Schüler der Außenstelle des Glückauf-Gymnasium Altenberg setzten sich beim AOK-Wettbewerb in Sachsen gegen 392 Schulen durch.

Im Finale im Frühjahr zeigen dich Schüler des Altenberger Glück-Auf-Gymnasiums ihr Können. © SZ

Dippoldiswalde. Die Außenstelle des Glückauf-Gymnasiums Altenberg vertritt Sachsen beim Bundesfinale des AOK-Schulmeister-Wettbewerbs. In diesem Ausscheid konnten Schüler aus ganz Deutschland bis Mitte Dezember an einem Quiz teilnehmen. Dabei mussten sie Fragen aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Sport, Bewegung und Fitness beantworten. In Sachsen hatten sich 393 Schulen beteiligt, wie die AOK Plus informierte. Die Altenberger schnitten am besten ab.

An die Schulen, die jetzt im Finale sind, kommt im Frühjahr 2018 das AOK-Schulmeister-Mobil mit einer Band und sportlichen Aufgaben. Dabei geht es um Schnelligkeit, Geschick, Teamgeist und Allgemeinwissen. Die Schule, die am besten abschneidet, bekommt als Preis ein Musik-Festival mit Wincent Weiss, Lina Larissa Strahl und Lina Maly. Der Wettbewerb wird seit 2011 ausgetragen. 2014 hatte das Bernhard-von-Cotta-Gymnasium Brand-Erbisdorf gewonnen. (SZ/fh)

