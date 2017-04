Osterfeuer mit Eiersuche In mehreren Ortsteilen der Stadt lodern Feuer während der bevorstehenden Feiertage. Auch Lampionumzüge sind vorgesehen.

© Symbolfoto: Jens Trenkler

In vier Ortsteilen von Döbeln werden während der Feiertage Osterfeuer entzündet. Das erste lodert am Donnerstag, 13. April, ab 18 Uhr auf dem Sportplatz in Technitz. Während der Ortschaftsrat von Technitz für das leibliche Wohl sorgt, kümmert sich die Jugendfeuerwehr Limmritz um die Sicherheit der Gäste. Eine Stunde später wird das aufgetürmte Holz in Lüttewitz auf der Wiese zwischen der Kindertagesstätte und der Südzucker AG entzündet. Organisiert wird die Veranstaltung von der Ortswehr Lüttewitz/Theeschütz und dem SV Einheit Lüttewitz. Deren Mitglieder sorgen auch für Speisen und Getränke.

Bevor am Donnerstag am Platz der SG Neudorf ein Feuer brennt, ist ein Lampionumzug geplant. Wer mitlaufen möchte, sollte sich ab 19.15 Uhr an der Turnhalle Ebersbach einfinden. Der Fanfarenzug des CCM Westewitz führt den Lampionumzug ab 19.30 Uhr an. Ab 20 Uhr erklingt am Feuer in Neudorf ein Platzkonzert des Fanfarenzuges. Die Mitglieder der SG Neudorf kümmern sich um Speisen und Getränke.

Auf der Wiese in der Nähe der Schule von Choren dürfen die Mädchen und Jungen am Sonnabend, 15. April, ab 18 Uhr Ostereier suchen und sich danach mit den Erwachsenen am Feuer wärmen. Das organisieren die Ortswehr und der Förderverein Choren. (DA/rt)

zur Startseite