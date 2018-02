Ostereiermarkt und Bau-Tipps

In Bautzen ist am Wochenende Ostereiermarkt. © Archivfoto: Toni Lehder

Zwei Wochen Schulferien gehen zu Ende. Das Wochenende bietet noch einmal Gelegenheit, entspannt etwas zu unternehmen. In Bautzen steht am Wochenende zum Beispiel die sorbische Tradition des Ostereiervezierens im Mittelpunkt. In Dresden wartet die Messe „Haus 2018“ mit vielen Tipps rund ums Bauen und Renovieren auf. Doch auch ganz unterschiedliche musikalische Veranstaltungen sind in der Region zu erleben.

