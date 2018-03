Ostereierbrunnen in Planung Die Kamenzer Stadtwerkstatt bereitet eine besondere Deko vor. Mitbastler sind willkommen.

Farbe braucht der Andreas-Brunnen. 2018 soll es gelingen. © privat

Kamenz. Die Hobbystammtischler der Kamenzer Stadtwerkstatt wollen es wagen, das „Andreas-Osterbrunnen-Projekt“ Wirklichkeit werden zu lassen. Und zwar zum Frühlingseinkaufssonntag am 25. März. Wer diese Idee gut findet, ist willkommen, daran mitzuwirken. Nachdem die Stadt grünes Licht signalisiert hat, trifft man sich am Donnerstag, dem 8. März, 17 Uhr in der Stadtwerkstatt, Rosa-Luxemburg-Straße 13, zur Absprache. Die ersten Reaktionen sind positiv. Die Tischlerei Mütze spendiert das Holz für die benötigten Blumenkästen. Mit Blumen- und Osterschmuck will man den Marktbrunnen zu einem farbenfrohen Hingucker machen. (if)

