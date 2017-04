Ostereierabrennen am Großteich

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Volkssport. Der SV Aufbau Deutschbaselitz lädt am Ostermontag ein zum traditionellen Volkssport-Vormittag im Sport- und Freizeitzentrum (SFZ) Deutschbaselitz. Norbert Adler vom Vorstand des SV Aufbau: „Erstmalig tritt mit dem Therapie- & Pflegezentrum Westlausitz aus Kamenz ein Schirmherr in die Traditionsveranstaltung ein. Wir bedanken uns sehr für die Unterstützung.“ 2016 nahmen 270 Volkssportler an der Veranstaltung teil. „Die fünf Kilometer lange Umrundung des Deutschbaselitzer Großteiches ist für jedermann machbar, da die Strecke ein absolut flaches Profil hat“, sagt Adler und ergänzt: „Dazu kommt, dass die Teilnahme kostenlos ist, es keine Wertung gibt und keine vorgeschriebene Fortbewegungsweise gefordert wird.“ Der Start erfolgt um 10 Uhr. Am Ziel wartet laut Adler ein Gratisgetränk und eine Urkunde. „Natürlich darf auch jeder dem Verein etwas spenden. Dafür stehen Ostereier mit einem Schlitz bereit. Der Inhalt kommt dann unserem Aufbau-Nachwuchs zugute“, erklärt Norbert Adler. (sv)

