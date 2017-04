Osterbier bereit zur Verkostung Früher haben Stolpener mit dem Bierbrauen ihren Lebensunterhalt bestritten. Heute ist es ein Hobby.

In der Brauerei im Gogelmosch-Haus Stolpen ist das Osterbier gerade noch rechtzeitig vor den Feiertagen fertig. Ein klassisches Feiertagsbier, so wie vor Weihnachten. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Das Familienzentrum Gogelmosch-Haus in Stolpen ist nicht nur bekannt für verschiedene Veranstaltungen, Seminare, Workshops oder den Leseklub. Hier wird in der hauseigenen Brauerei auch Bier hergestellt. Bereits kurz vor Weihnachten kam das erste Getränk auf den Markt. Inzwischen ist auch das Osterbier fertig und kann gekostet werden. Darüber informiert Heike Gestring vom Gogelmosch-Verein und Chefin des Hauses. Ihr Mann Ingo Gestring ist sogar frisch gebackener Biersommelier. Und Kenner des Getränkes wissen sich bei ihm bestens aufgehoben.

Mit dem Gogelmosch-Bier greift die Familie eine Tradition in Stolpen auf, deren Wurzeln bis ins Mittelalter zurückgehen. Damals herrschte aufgrund von Krankheiten, Bränden, Kriegen und anderen Nöten in sächsischen Landen große Armut, so eben auch in Stolpen. Man begann hier deshalb mit der Bierbrauerei, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Dadurch verbesserte das Bier die Lebensumstände der Menschen und half der Gesundheit. Jeder Brauer durfte einmal im Jahr sein sogenanntes Lagerbier brauen, welches gelagert beziehungsweise verkauft wurde. Waren diese Fässer leer, durfte kein weiteres Mal gebraut werden. Lediglich einer hatte das Recht so oft zu brauen, wie ihm beliebte – der Brauherr des Losbieres. Dieser wurde jedes Jahr von allen Brauherren ausgelost. Lose für das Bierbrauchen gibt es heute nicht mehr. Dafür aber eben auch neue Biersorten, wie das aus dem Gogelmosch-Haus. Für die Feier zu 800 Jahre Stolpen tüftelt der Braumeister übrigens an einem ganz besonderen Bier.

Das Bier gibt es im Gogelmosch-Haus, Schafbergblick 1, in Stolpen sowie bei Marita Barthel in der Badestube am Markt in Stolpen.

