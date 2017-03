Osterausstellung in Schleife startet

© Joachim Rehle

Schleife. „Lebenswerk und Sammlerleidenschaft“ heißt die Ausstellung im Sorbischen Kulturzentrum in Schleife, die am Freitagabend, um 18 Uhr, eröffnet wird. Zu sehen sind etwa 700 Eier, geschaffen oder zusammengetragen von Erika Röseberg-Zosel. Sie entstanden in den traditionellen Verziertechniken, darunter sind aber auch viele Sammlerstücke aus Holz, Porzellan und Glas, die mit Lackstift oder anders bemalt wurden. Für die musikalische Umrahmung zur Eröffnung sorgt eine Musikgruppe vom Sorbischen Folkloreensemble Schleife. Die Ausstellung ist bis zum 30. April zu sehen.

