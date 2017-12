Ostdeutscher Titelgarant

Ernst Schneider gehört seit Jahrzehnten zu Sachsens Tenniselite.Foto: A. Braun © André Braun

Der Waldheimer Mediziner hat auch im Jahr 2017 sportlich abgeräumt. So wurde der 59-Jährige nicht nur zum wiederholten Mal Landesmeister, sondern auch Ostdeutscher Meister. Außerdem freute sich der Waldheimer, dass er mit seiner Mannschaft den Titel in der Ostliga 55 holte, sodass die Truppe in der kommenden Saison Regionalliga 60 spielen darf. (DA/dwe)

