Ostdeutsche Braunkohle gegen grüne Minister Der nahe Regierungswechsel in Berlin macht dem Chef der Lausitz Energie (Leag) Sorgen. Auf einer Tagung in Dresden bleibt er damit nicht alleine.

Wie lässt sich das Quecksilber-Abgas aus den Lausitzer Braunkohlekraftwerken richtig messen und verringern? Wie lassen sich Holzpellets bei der Kohleverbrennung mitnutzen? Mit solchen Fragen beschäftigen sich in dieser Woche 900 Kraftwerks-Experten bei ihrer jährlichen Tagung in Dresden. Trotz Energiewende haben 84 Aussteller ihre Infostände im Kongresszentrum aufgebaut – vom Meeraner Dampfkesselbau bis zum Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, das vom Kernforschungszentrum zu einer Einrichtung für Energieeffizienz wurde. Doch die Eröffnungsredner am Dienstag machten klar, dass ihnen vieles an der Energiewende zu schnell geht und zu unsicher ist.

Der Chef der Braunkohlekraftwerke und -tagebaue in der Lausitz warf Energiepolitikern „Wunschdenken“ vor. Helmar Rendez ist seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender der Lausitz Energie (Leag), die am Sitz Cottbus die Nachfolge von Vattenfall angetreten hat. Rendez macht sich Sorgen wegen des Regierungsprogramms der Grünen, die voraussichtlich künftig an der Bundesregierung beteiligt sind. Die Grünen hatten im Wahlkampf gefordert, „aus der klimafeindlichen Kohle“ auszusteigen und 20 Kohlekraftwerke abzuschalten. Leag-Chef Rendez sagte in Dresden, er hoffe auf einen Sinneswandel, „wenn Politiker aus der Opposition in Regierungsverantwortung kommen“.

Unterstützung fand der Leag-Chef beim Vertreter der Brandenburger Landesregierung, Staatssekretär Hendrik Fischer aus dem Wirtschaftsministerium in Potsdam. Der sagte offen, bei einer Regierungsbeteiligung der Grünen „werden wir es nicht einfach haben“. Er erwarte vom Bund, „nicht neue Unruhe zu stiften“ und keine Daten zum Ausstieg aus der Braunkohle ideologisch festzulegen. Fischer forderte, die Bundesregierung müsse sich zur Braunkohle als notwendiger Brückentechnologie bekennen. Sonst drohe der Verlust von 10 000 Arbeitsplätzen in der Lausitz. Leag-Chef Rendez sprach von 8 000 Beschäftigten, davon 700 Auszubildenden, sowie 12 000 Arbeitsplätzen bei Zulieferern.

Der Staatssekretär äußerte Zweifel, dass sich die schrumpfende Zahl der Arbeitsplätze vollständig durch neue in der Lausitz ersetzen lassen. „Damit würde man den Leuten ein bisschen was vormachen.“ Doch er erneuerte die gemeinsame Forderung Brandenburgs und Sachsens an den Bund, 1,2 Milliarden Euro für den Strukturwandel in der Lausitz bereitzustellen. Leag-Chef Rendez dagegen betonte, sein Unternehmen habe noch Kohle für 35 bis 40 Jahre. „Das ist die Zeit, die die Regierung uns geben sollte, um den Strukturwandel zu gestalten.“ Die Nachfrage nach Strom werde steigen, auch wegen der Elektroautos.

Linde-Konzernchef Aldo Belloni sagte in Dresden, seine Stromrechnung betrage zwei Milliarden Euro pro Jahr – vor allem zur Produktion von Gas für die Industrie. Linde sei „dank intensiven Dialogs mit der Politik“ teilweise von Abgaben befreit worden und trage auch zur Energiewende bei, – etwa mit Wasserstofftankstellen.

zur Startseite

Artikelempfehlung Ostdeutsche Braunkohle gegen grüne Minister Dresden. Wie lässt sich das Quecksilber-Abgas aus den Lausitzer Braunkohlekraftwerken richtig messen und verringern? Wie lassen sich Holzpellets bei der Kohleverbrennung mitnutzen? Mit solchen Fragen beschäftigen sich in dieser Woche 900 Kraftwerks-Experten bei ihrer jährlichen Tagung in Dresden. Trotz Energiewende haben 84 Aussteller ihre Infostände im Kongresszentrum aufgebaut – vom Meeraner Dampfkesselbau bis zum Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, das vom Kernforschungszentrum zu einer Einrichtung für Energieeffizienz wurde. Doch die Eröffnungsredner am Dienstag machten klar, dass ihnen vieles an der Energiewende zu schnell geht und zu unsicher ist. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/ostdeutsche-braunkohle-gegen-gruene-minister-3797367.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: