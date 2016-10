Ost-West, West-Ost: Anekdoten von Diplomaten Bei einem Vortrag auf Gut Gödelitz wurde viel geschmunzelt, aber auch sehr ernste Töne angeschlagen.

Aufklären, mitteilen und diskutieren: Axel Schmidt und seine Gäste Dr. Hans-Georg Schleicher (links) und Harald Ganns regten zu einem interessanten Abend an. © Dietmar Thomas

Der Vortragssaal des Hofgutes Gödelitz ist gut besucht: Etwa 100 Gäste nehmen Platz und erwarten eine brisante Komposition. Zwei einstige deutsche Diplomaten erzählen aus ihrem Leben. Das allein wäre schon interessant genug – wer Diplomat ist, hat schließlich viel erlebt. Hinzu kommt jedoch: Der eine, Dr. Hans Georg Schleicher, war Diplomat der DDR. Der andere hingegen, Harald Ganns, arbeitete im Auswärtigen Amt der BRD. Gleicher Beruf also, aber gegensätzliche Ideologien.

Wie begegneten sich Botschafter aus Ost- und Westdeutschland damals? Welche Einblicke hatten sie? Wie ging es im Auswärtigen Amt nach der Wende weiter? Dazu gab es einige aufschlussreiche Anekdoten zu hören – mal zum Schmunzeln, doch hin und wieder auch sehr ernst.

Zunächst erzählen die beiden Ex-Diplomaten ausführlich aus ihrem Leben. Schnell fällt auf: Ihre Lebenswege ähneln sich in einigen Punkten verblüffend. Beide studierten sie unter anderem Geschichte und arbeiteten in jungen Jahren journalistisch. Beide trieb vor allem die Lust an Auslandserfahrungen und das Interesse an internationalen Beziehungen in den Diplomatendienst.

Während Schleicher jedoch damals aus voller Überzeugung die DDR vertrat, sagt Kollege Ganns von sich, er sei eine „linke Socke“ gewesen: In der Studentenzeitung, für die er schrieb, weigerte man sich konsequent, DDR in Anführungszeichen zu schreiben, wie das damals im Westen ein ungeschriebenes Gesetz war. Die fehlenden Anführungszeichen sorgten für reichlich Ärger: Die Universität berief eine Studentenvollversammlung ein und man machte klar: „Denkt dran, wenn ein Apfel faul ist, vergammelt der ganze Sack!“ Ganns macht mit dieser Anekdote deutlich, dass nicht nur die DDR ideologisch verkrampft war.

Ähnlich verkrampft sei manchmal auch der Umgang zwischen ost- und westdeutschen Diplomaten gewesen, sagt Schleicher, jedoch war das Verhältnis mit vielen Kollegen auch sehr locker. Die Geschichte, als Schleicher zu spät zu einer Konferenz kam und den westdeutschen Kollegen um Rat bat, führte zu der Aussage: „Keine Ahnung, worum es gerade geht, aber ich habe mit Nein gestimmt, also müssen Sie wohl mit Ja stimmen.“ Ein ironischer Unterton, der im Grunde nichts aussagt, als: Warum diese Mauer? Ist das nicht absurd? „Es war für uns Normalität und man hoffte natürlich, dass es irgendwann anders sein würde“, sagt Ganns. Wirklich daran geglaubt habe man jedoch nicht.

Ganns verlangte vor einigen Jahren Einsicht in seine Stasi-Akten – schließlich, witzelt er, hätte einiges, was dort drin steht, ihm gehörigen Ärger einbringen können. Man sagte Ganns jedoch, es gäbe nichts über ihn. „Das glaube ich bis heute nicht so recht“, sagt Ganns. Aber wenn es doch stimmen sollte, so sei er nachhaltig enttäuscht über die mangelnde Effizienz der ostdeutschen Botschaft in Kamerun. Es ist nicht die einzige Stelle, bei der der Saal in lautes Lachen ausbricht. Über die meisten Anekdoten an diesem Abend lässt sich herzlich lachen. Ansonsten wird hier historische Kleinstarbeit betrieben – das ist aber nicht nur für Experten interessant.

Bevor die Fragerunde beginnt, äußert Ganns sich über den Umstand, dass nach der Wende unter Außenminister Genscher die Linie gefahren wurde, ostdeutsche Staatsangestellte nicht in den höheren Dienst der BRD zu übernehmen. Es wird ruhiger im Saal, denn der zuvor süffisant-charmante Ganns ist nun den Tränen nahe. Dass er gute Leute über ihre Entlassung informieren habe müssen, die nur darauf beruhte, dass sie ostdeutsch waren, sei furchtbar gewesen und er werde es dem Auswärtigen Amt nicht so schnell verzeihen.

„Wer glaubt, das Thema Ost-West sei nicht mehr relevant, der irrt“, sagt Axel Schmidt vom Ost-West-Forum. Es bewege nach wie vor viele Leute und man müsse mit den Menschen reden, ihnen zuhören. Die Bitterkeit, die sei weg, „aber das Thema bleibt.“

