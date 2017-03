Ost-West-Konflikt um Strompreise In den neuen Ländern ist Energie teurer als im Westen. Sachsen versucht über den Bundesrat eine Annäherung. Das Thema bringt aber immer wieder Streit.

Im Osten vier Cent mehr pro Kilowattstunde als im Westen – so groß ist laut Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) der Preisunterschied. Eine Familie in Sachsen mit 3 500 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr bezahlt demnach 140 Euro mehr als in den alten Ländern. Dulig hat wie Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) häufig von der Bundesregierung Regelungen zur Angleichung verlangt. Weil es dazu nicht kam, will Sachsen nun ein Gesetz über den Bundesrat durchbringen.

Am Freitag stimmte der Bundesrat einem Antrag von Sachsen und Sachsen-Anhalt zu. Die Länder wünschen ein Gesetz, das die Preise für die Stromnetz-Benutzung einheitlich festlegt. Die Kosten für die Stromleitungen sind nämlich ein Preistreiber im Osten. Die Gründe, laut Dulig: Seit der Wende ist in den neuen Ländern viel Geld für neue Leitungen ausgegeben worden. Weil große Windparks in Mecklenburg und Brandenburg ans Netz kamen, entstanden Extra-Kosten für Kabel. Außerdem fallen Wind- und Sonnenstrom so unregelmäßig an, dass bei Schwankungen Anlagen abgeschaltet werden müssen und dafür teure Entschädigungen fällig werden.

Tillich und Dulig werfen der Bundesregierung vor, die Preis-Angleichung versprochen zu haben – doch dann sei sie aus dem Gesetzentwurf gestrichen worden. Dagegen würden andere Kosten der Energiewende bundesweit verteilt, etwa für Erdkabel. Dulig fordert vom Bund, vor der Bundestagswahl eine Neuregelung vorzulegen. Doch schon vor der vorigen Wahl hatte die Bundesregierung das vermieden. Denn damit könnten Strompreise im Westen stärker steigen – und später erneut, wenn dort in neue Leitungen investiert werden muss. Im Mai sind Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Von dort kam jüngst die Forderung zur Rückzahlung von Geld aus Sachsen zur Unterbringung weitergezogener Flüchtlinge.

Ein Hinweis von Sachsens Grünen macht den Zwist noch komplizierter: Die Angleichung der Netzpreise würde nach ihrer Rechnung vor allem der Industrie helfen, für Haushalte würde sich nicht viel ändern. Die Landesregierung solle daher lieber prüfen, ob die Besitzer der Stromnetze sparsam wirtschaften – auch bei Leitungen zu Braunkohlekraftwerken.

