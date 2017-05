OSSV-Cracks gut gestartet Markus Thomschke wurde beim Triathlon in St. Pölten Zwölfter, Sebastian Guhr belegte Platz 21.

Triathlet Markus Thomschke. © Ronald Bonss

Der Saisonstart der beiden Triathlon-Profis vom Ostsächsischen Schwimmverein Kamenz beim gut besetzten Ironman 70.3 in St. Pölten ist erfolgreich verlaufen, auch wenn nicht alle Blütenträume reiften. Bei kaltem und regnerischem Wetter erwischte Markus Thomschke (33) einen sehr guten Schwimmstart. Er kam nur etwa eineinhalb Minuten hinter den besten Schwimmern aus dem Wasser. Allerdings kam er kurz nach dem Wechsel, also in einer entscheidenden Rennphase, zu Fall, weil sich vor ihm ein Radfahrer hinlegte. Nach längerer Standzeit und mit anhaltenden Schaltproblemen nach dem Sturz konnte er die normale Radleistung nicht abliefern. Nach solidem Halbmarathon wurde er beim Sieg des Spitzenathleten Nils Frommhold aus Deutschland noch ordentlicher Zwölfter. Als 21. Profi kam der inzwischen 27-jährige Sebastian Guhr ins Ziel. Er ließ damit noch zahlreiche weitaus höher gewettete Profis hinter sich. (szo)

zur Startseite