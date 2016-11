OSS plante Anschlag auf Frauenkirche

Das Logo der Oldschool Society. © picture alliance / dpa

Die mutmaßlich rechtsterroristische Oldschool Society (OSS) soll die Dresdner Frauenkirche als Anschlagsziel im Visier gehabt haben. Laut Medienberichten geht das aus Abhörprotokollen hervor, die dem ZDF-Magazin „Frontal 21“ vorliegen. Die Gruppe habe Anschläge auf Kindergärten, Behindertenheime und Kirchen diskutiert. In den abgehörten Telefonaten und Messenger-Nachrichten beklagen die mutmaßlichen Rechtsterroristen, dass „Pegida und die anderen“ nichts erreichen konnten, so der MDR. Es war wohl geplant, die Anschläge Muslimen oder linken Gruppen anzuhängen. Vier OSS-Mitglieder stehen gerade in München vor Gericht. (szo)

zur Startseite