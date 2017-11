Oskarstraße wird zur Schlammpiste Nach dem Baustopp ist sie nicht mehr als ein besserer Feldweg. Im Winter kann das zum Problem werden.

Hier tut sich bis zum Frühjahr nichts. Erst dann wird auf der Oskarstraße weitergebaut. Vorausgesetzt, die Genehmigung dafür kommt rechtzeitig. © Sven Ellger

In knapp drei Wochen sollten die ersten Straßenbahn-Testfahrten auf der Oskarstraße beginnen. Noch vor der Adventszeit könnte der Linienbetrieb auf der neuen Strecke zwischen Tiergartenstraße und Wasaplatz starten, stellten die Dresdner Verkehrsbetriebe im April in Aussicht. Daraus wurde nichts, den Anwohnern und Nachbarn der Baustelle drohen jetzt Schneematsch und ein schlammiges Provisorium vor der Tür.

Die Tiergartenstraße kann wieder in beide Richtungen befahren werden.

Noch in diesem Monat soll es so weit sein, kündigt die Stadtverwaltung an. Dazu muss der Asphaltbelag aber noch komplettiert werden. Dabei handelt es sich um ein Provisorium. Denn dort sollen künftig Straßenbahnen fahren. Dazu müssen neue Gleise verlegt werden, der Asphalt kommt also wieder weg. Auf der Tiergartenstraße musste die Drewag unter anderem ein neues, 80 Zentimeter dickes Wasserrohr verlegen. Dieses Bauprojekt ist erledigt, andere Pläne durfte das Unternehmen dagegen nicht umsetzen. So soll die Fernwärmeleitung auf der Oskarstraße erneuert werden. Das plant die Drewag zur Zeit für das nächste Jahr.

Die Plangenehmigung durch die Landesdirektion dauert noch.

Mitte August fanden die sogenannten Erörterungstermine statt. Dabei konnten Kritiker des Stadtbahn-Projekts ihre Bedenken erklären, die Verantwortlichen mussten Rede und Antwort stehen. Die Ergebnisse dieser Erörterungen müssen nun in die Baupläne eingearbeitet werden. Dazu braucht die zuständige Behörde, die Landesdirektion Sachsen (LD Sachsen) noch weitere Unterlagen. Die Dokumente der schalltechnischen Untersuchung sind noch nicht komplett, teilte die Stadtverwaltung mit. Bevor die nicht in der LD Sachsen vorliegen, kann auch das Planungsverfahren nicht abgeschlossen werden. Genau mit dieser zusätzlichen Forderung hat Verkehrsbetriebe-Vorstand Andreas Hemmersbach bereits im August gerechnet. Damals forderte die Landesdirektion, dass die Verkehrsbelastung auf der Oskarstraße und in der Umgebung noch einmal auf Basis der Dresdner Verkehrsprognose für das Jahr 2030 durchgerechnet werden muss.

Die Verkehrsbetriebe haben es jetzt nicht mehr eilig.

Andreas Hemmersbach geht davon aus, dass die Genehmigung zum Weiterbau zum Jahresende kommt. Aus Sicht der Bauleute ist das der ungünstigste Zeitpunkt, denn Eis und Schnee verhindern dann zügiges Arbeiten. Außerdem muss noch der Fernwärmekanal in der Oskarstraße erneuert werden, bevor der oberirdische Bau weitergehen kann. Solange geheizt werden muss, wird dieser Kanal gebraucht und darf deshalb nicht angetastet werden.

Die Stadtverwaltung rechnet nicht mit Planänderungen.

Die Verantwortlichen im Rathaus sind davon überzeugt, dass die neue Prüfung der Unterlagen nicht zu einer Änderung der Pläne führt. Das bedeutet, alle Details, vom Standort der Oberleitungsmasten und Straßenlampen bis zur Gestaltung der Haltestellen, dem Verlauf der Gleise und dem Querschnitt der Oskarstraße mit Parkplätzen und Fußwegen, bleiben wie gehabt.

Das Projekt wird teurer als ursprünglich geplant.

Die Zeitverzögerung kostet Geld. Unter anderem mussten Grundstückszufahrten, Gehwege und die Straßenbeleuchtung provisorisch wiederhergestellt werden. Dafür mussten Stadt und Verkehrsbetriebe zusätzliches Geld in die Hand nehmen. Um welchen Gesamtbetrag die Baukosten deshalb steigen, können bisher weder die Stadt noch die DVB abschätzen. Ursprünglich sollte das gesamte Projekt einschließlich des Umbaus auf dem Wasaplatz 16,7 Millionen Euro kosten. Neuer Fertigstellungstermin ist jetzt der Spätherbst 2018.

Die Baufirmen bleiben trotz der Verzögerung am Ball.

Keines der beteiligten Unternehmen hat bisher das Handtuch geworfen. Auch entsprechende Signale gibt es bisher nicht, teilt die Rathausabteilung von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) mit. „Wir gehen davon aus, dass die Bauarbeiten im Frühjahr 2018 fortgesetzt werden können“, erklären die Verantwortlichen. „Vertragskündigungen sind derzeit von beiden Seiten nicht vorgesehen.“

