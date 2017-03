Oskars wichtigste Wahl Zum Auftakt des Wahljahres 2017 stimmen als Erste die Saarländer ab. Das wird gleich mehrfach spannend. Fünf Gründe, warum die Wahl so wichtig ist.

Ein Polaroid-Foto mit Oskar Lafontaine, handsigniert? Aber bitte! Im Saarland-Wahlkampf lässt sich der linke Politprofi auf der Straße gern mit jedem ablichten, der das möchte. Es heißt, jeder zweite Saarländer hat schon ein Foto mit Lafontaine – Tendenz steigend. © dpa

Oskar Lafontaine gibt sich selbstsicher wie eh und je. Wie schon in den letzten Wahlkämpfen daheim an der Saar läuft „de Oskar“ mit einem Helfer und einer Polaroid-Kamera durch die Straßen: Passanten können sich mit dem linken Spitzenkandidaten fotografieren lassen. Der setzt noch ein Autogramm auf das Bild. Es funktioniert. Die Linke kann am Sonntag mit einem zweistelligen Ergebnis rechnen, so viel wie nirgends sonst im Westen.

Politik-Vollprofi „Lafo“ zieht an der Saar immer noch. Er ist bekannt wie ein bunter Hund, macht dort seit den 70er-Jahren Politik. Jeder zweite Saarländer hat von Lafontaine schon ein Foto, heißt es. Eingefleischte Fans sammeln die Bilder sogar. „Ich möchte auch ein Foto mit Oskar“, sagt Marliese Ebersoldt in Saarbrücken-Malstatt. Klick, schon hat sie eines: „Das Bild bekommt einen Ehrenplatz in meinem Wohnzimmer“, sagt die 72-Jährige stolz. Lafontaine lächelt: „Der Regierungswechsel ist greifbar nahe“, sagt er und meint das Ende der Großen Koalition im Saarland.

An der Saar kennt man Lafontaine eben, als Oberbürgermeister von Saarbrücken oder SPD-Ministerpräsident, SPD-Kanzlerkandidat, SPD-Vorsitzender – und seit 2009 als Chef der Linke-Fraktion im saarländischen Landtag. „Er hat so viel für unser Land getan“, sagt Kurt Allenbacher (88). Er habe Lafontaine immer gewählt.

Selbst der neue SPD-Messias Martin Schulz lobt die Verdienste des abtrünnigen früheren SPD-Chefs als Landespolitiker an der Saar: „Ich kann mich daran erinnern, dass Oskar Lafontaine das Saarland von 1985 bis 1998 als Ministerpräsident relativ erfolgreich geführt hat. Als saarländischer Landespolitiker verfügt er ganz sicher über große Erfahrung, die er in einer Landesregierung auch mit einbringen kann.“

Es ist nur eine Landtagswahl im kleinsten Flächenland der Bundesrepublik. Trotzdem richten sich am Sonntag viele Blicke auf das Saarland. Nicht nur, weil die Saar-Wahl die erste in einem Mammut-Wahljahr mit insgesamt drei Landtagswahlen ist – gewählt wird auch in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen – und für den Bundestag am 24. September. Es gibt weitere Gründe:

Grund 1: Der Martin-Schulz-Effekt

Die Saarländer sind die Ersten, die nach der Wahl von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten wählen gehen. Doch schon zuvor deuten die Umfragen an, dass Schulz der SPD nicht nur im Bund, sondern auch in den Ländern reichlich extra Stimmen bescheren könnte. Die SPD hat mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger jedenfalls in den letzten Wochen enorm zugelegt und liegt in etwa gleichauf mit der eigentlich beliebten CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ob die Demoskopie am Ende auch Realität wird: Das zeigt der erste Test an der Saar.

„Wir müssen aufpassen, dass es bei der SPD keine sich selbst erfüllende Prophezeiung gibt und sich der Trend für Schulz verfestigt“, heißt es im CDU-Parteivorstand. Es wäre für die Kanzlerinnen-Partei eine erste empfindliche Klatsche, falls Kramp-Karrenbauer die Regierung abgeben müsste. „Eine absolute Katastrophe“ wäre ein solcher Einstieg ins Wahljahr, so ein CDU-Vorstand illusionslos.

Grund 2: Signal für die Bundestagswahl

Im Bund gibt es derzeit genauso eine Große Koalition wie auch an der Saar: Von der CDU geführt mit Juniorpartner SPD. Auch deshalb wird man in Berlin genau hinschauen, mit wem die Saar-SPD, wenn es rechnerisch möglich ist, weitermacht. Bisher gibt es von der SPD keine Koalitionsaussagen. Intern aber sollen SPD und Linke Rot-Rot schon verabredet haben, falls es die Zahlen hergeben.

Grund 3: Diverse Farbenspiele

Schon einmal hat das Saarland Koalitions-Geschichte geschrieben: mit der schwarz-gelb-grünen „Jamaika“-Koalition (2009 bis Anfang 2012). Auch wenn sie floppte: Sie war die Erste auf Landesebene. Nach Umfragen in den vergangenen Wochen könnte nun eine rot-rote oder eine rot-rot-grüne Koalition möglich werden. Solch ein Regierungsbündnis wäre das erste in einem westdeutschen Bundesland.

Grund 4: Die AfD-Dämmerung

Die AfD ist derzeit im demoskopischen Sinkflug. An der Saar könnte sie deutlich weniger gut abschneiden als bei vorherigen Landtagswahlen. Eine letzte Prognose sagte ihr sieben Prozent voraus, nachdem sie im vergangenen Jahr noch auf zehn Prozent plus geschätzt wurde. Es wäre eine Art Kollateralnutzen des Schulz-Hypes.

Grund 5: Die Rolle Kramp-Karrenbauers

Sie ist seit 2011 die erste Ministerpräsidentin des Saarlandes und will es auch bleiben. Ein anderer Job in der Landespolitik kommt für sie nicht infrage, wie sie betont. Ihre Aussichten sind noch da. Wenn sie es aber nicht schaffen sollte: Sie gehört zum CDU-Bundespräsidium – und wurde schon für höchste politische Ämter in Berlin gehandelt. (mit dpa)

zur Startseite