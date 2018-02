Oskar trifft auf die Gummibärenbande Zum zehnten Mal tagte in Kreischa der Schülergemeinderat. Einige Forderungen aus Vorjahren wurden schon umgesetzt.

Die Sitzung des Schülergemeinderats bildete in dieser Woche den Abschluss des diesjährigen „Planspiels Kommunalpolitik“ an der Oberschule Kreischa. Dabei warben die Zehntklässler in Fraktionen für ihre Ideen. © Andreas Weihs

Kreischa. Der Belag muss erneuert werden. Da ist sich die Fraktion „Soziale Jugend Kreischas“ einig. Als der sanierungsbedürftige Sportplatz vor der Turnhalle der Kreischaer Grund- und Oberschule vor rund einem Vierteljahrhundert angelegt wurde, waren die Zehntklässler noch gar nicht auf der Welt. Inzwischen weise der Platz „Schlaglöcher auf, von denen eine hohe Unfallgefahr“ ausgehe, warnen die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen im Schüler-Gemeinderat im Kreischaer Vereinhaus.

Bereits zum zehnten Mal tagt das fiktive Gremium. Die Sitzung rundet die Projektwoche der beiden zehnten Klassen der Oberschule ab. Das „Planspiel Kommunalpolitik“ wird regelmäßig in etwa zehn bis 15 weiteren Kommunen organisiert und von der Friedrich-Ebert-Stiftung finanziert. Die nächsten Planspiele im Freistaat finden zum Beispiel in Großenhain und Bad Gottleuba statt. Die jeweiligen Gemeinden sind für die Organisation vor Ort zuständig, koordinieren Termine, leiten die Schülerräte.

„In der Öffentlichkeit wird beklagt, dass Jugendliche politikverdrossen seien. Auch, um dieses Vorurteil zu widerlegen, beschäftigen sich auch die Kreischaer Schüler intensiv mit der Arbeit ihres Gemeinderats“, sagt Sarah Splettstößer, die mit drei weiteren Betreuern von der Stiftung aus Berlin und Leipzig das Planspiel begleitet.

Der erste Projekttag beleuchtete Grundlagen der Kommunalpolitik und endete mit dem Besuch der Gemeinderatssitzung. Sechs Fraktionen wurden zudem gegründet. Die Schüler nannten ihre Gruppierungen zum Beispiel Oberschule Kreischa Arbeitsgruppe – kurz Oskar – oder auch „Die Gummibärenbande“. „Die Namen sollten nichts mit bestehenden Parteien oder einer bestimmte politische Ausrichtung zu tun haben“, erklärt Gemeinschaftskundelehrerin Juliana Alban, die das Planspiel seit vier Jahren betreut. „Es bildet einen guten Abschluss des Gemeinschaftskundeunterrichts, der bisher mit nur zwei Stunden pro Woche und dann auch nur in den neunten und zehnten Klassen doch recht kurz kommt“, sagt sie. Kommende Woche ist eine Nachberatung des Planspiels angedacht.

Wie das mit den Anfragen und Anträgen im echten Gemeinderat funktioniert, erfuhren die Schüler am Dienstag von mehreren Gemeinderäten. Sechs aktive Ratsmitglieder und zwei weitere engagierte Kreischaer nahmen sich die Zeit, um den Schülern bei ihren Anfragen an Bürgermeister Frank Schöning (FBK), der später die Schülerratssitzung leitete, zu helfen.

„Gerade Kreischa fällt im Vergleich mit anderen Kommunen, die sich am Planspiel beteiligen, positiv auf“, sagt Politikwissenschaftlerin Sarah Splettstößer. Was das Engagement der Gemeinderäte betrifft, gehöre die Gemeinde zu den aktivsten. Neben dem sächsischen Waldheim zählt Kreischa mit seiner Oberschule zudem zu denjenigen Teilnehmern, die am längsten und kontinuierlichsten mit dabei seien.

Außerdem wurden auch immer wieder Projekte aus früheren Schülergemeinderäten umgesetzt, wie ein Bushaltestellendach in Quohren, neue Jalousien für das Schul-Musikzimmer oder die Umbauarbeiten in der Turnhalle. Andere einst geforderte Projekte laufen bereits, wie die Modernisierung der Computer und EDV-Technik der Schule, oder werden vorangetrieben, wie ein Radweg von Kreischa nach Dresden.

„Was in diesem Jahr auffällt, ist, dass sich die Schüler kleine, aber eher realisierbare Vorhaben ausgesucht haben, für die sie dann werben“, sagt Juliane Alban. Andererseits war auch jetzt wieder die Schaffung eines Treffs für Jugendliche Thema. Doch wie in Vorjahren wurde ein im Schülergemeinderat eingebrachter Vorschlag dazu, den kleinen Saal des Vereinshauses als Jugendclub zu nutzen, klar abgelehnt.

Ehe es zu Diskussionen und Abstimmungen im Schülergemeinderat kam, warben die Kreischaer Oberschüler jedoch erstmals auch bei Passanten und Anwohnern am Diska-Parkplatz um Zustimmung für ihre Projekte. In mobilen Wahlkabinen der Schüler stimmten von 41 Teilnehmern 34 mehrheitlich für alle sechs Vorhaben der Fraktionen. Auch die Idee, den Sportplatzbelag zu erneuern, fand Anhänger – wie später auch bei einer Mehrheit der 39 Jugendlichen im Schülergemeinderat, genauso wie der Antrag der „Jugend Partei Kreischa“ zur Renovierung der Klassenräume. Andere Anträge fielen indes durch. Weder solle der Gartenweg künftig vom Winterdienst bevorzugt behandelt werden, noch gab es grünes Licht für einen Zebrastreifen am Zubringer zur Schule.

