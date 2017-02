Oskar-Stephan-Schule für Radeberg? OB Lemm hatte jüngst beim Neujahrsempfang eine Debatte über Schulnamen angeschoben. Erste Vorschläge liegen vor.

Die Radeberger Heideschule. © Kristin Richter

Die Diskussion ist eröffnet! Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) hatte ja bekanntlich jüngst beim Neujahrsempfang im Kaiserhof begeistert von der im Dezember umgesetzten Idee der Schüler und Lehrer der Schule für Lernförderung an der Ferdinand-Freiligrath-Straße geschwärmt, diesen sperrigen Schul-Titel „nun endlich durch einen passenden und schönen Namen zu ersetzen“. Die Schule nennt sich nun „Heideschule“, liegt sie ja schließlich genau zwischen Heidestraße und Heiderand. Und Lemm hatte das Ganze dann auch gleich noch mit einer eigenen Idee verbunden: „Mir ist bei diesem Thema aufgefallen, dass wir in Radeberg noch eine Menge Schulen haben, die eigentlich keinen richtigen Namen haben – vielleicht wäre das ja nun ein guter Anstoß, auch dort über neue Namen nachzudenken“, forderte der OB auf.

Diskussion erwünscht

Wie wäre es zum Beispiel mit dem Namen „Oskar Stephan“ für die Grundschule-Stadtmitte? Diese Frage wirft SZ-Leser Hartmut Gey sozusagen in den Diskussionsring. Er war einst auf diese Schule gegangen, als diese zu DDR-Zeiten noch den Namen Richard Seyfert trug. Aber noch besser als dieser alte Name, wäre der Oskar Stephans geeignet, findet Hartmut Gey. „Er war Deutsch-Lehrer, Chorleiter in Schule und Stadt, Choreograf und Regisseur der Theatergruppe und hat mit seinen Schülern Reisen durch die DDR organisiert“, beschreibt der Radeberger. Am 27. Oktober 2016 wäre Oskar Stephan 100 Jahre alt geworden, „aber es waren leider nur 95“, weiß sein ehemaliger Schüler. Und er ist überzeugt, „dass dieser Name durchaus in einer Diskussion eine Rolle spielen sollte“.

Es wird sich zeigen, wie groß nun die Diskussionsfreudigkeit in Radeberg – und vor allem an den Schulen – tatsächlich ist. Spannend dürfte die Debatte mit Sicherheit werden. Wobei auch Meinungen laut wurden, die die aktuellen Bezeichnungen wie Grundschule-Süd oder Grundschule Liegau-Augustusbad für durchaus sinnvoll halten.

